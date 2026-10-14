Ngã cầu thang, người đàn ông 60 tuổi gãy sụn giáp, hẹp nặng đường thở

Sau cú ngã cầu thang, người đàn ông 60 tuổi khó thở tăng dần, gần như mất tiếng do gãy di lệch sụn giáp, hẹp nặng đường thở.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa thành công mở khí quản cấp cứu, phẫu thuật nắn chỉnh phần sụn gãy, phục hồi cấu trúc thanh quản, giúp người bệnh hồi phục đường thở và cải thiện giọng nói.

Mất tiếng, gãy sụn giáp, hẹp nặng đường thở sau ngã

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân L.Đ.H. (60 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) lúc 15 giờ 45, khoảng 2 giờ sau khi ngã cầu thang, va đập vùng đầu và cổ.

Sau tai nạn, người bệnh xuất hiện khó thở tăng dần, thở rít khi hít vào, gần như mất tiếng, đau cổ khi nuốt và phát âm. Bệnh nhân còn ho ra một ít máu tươi lẫn chất tiết. Khi nhập viện, độ bão hòa oxy máu ngoại vi (SpO₂) chỉ đạt 91% khi thở khí trời. Vùng cổ bầm tím, sưng nề, biến dạng tại vị trí sụn giáp và có tràn khí dưới da.

Kết quả nội soi thanh quản ghi nhận tụ máu, phù nề vùng thượng thanh môn bên phải. Dây thanh phải cố định lệch vào trong, gây hẹp thanh môn. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) xác định bệnh nhân bị chấn thương thanh quản kín độ III theo phân loại Schaefer-Fuhrman, gãy di lệch cánh lớn bên phải sụn giáp, kèm tụ máu, phù nề và hẹp đường thở.

Tổn thương vùng cổ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tình trạng tổn thương khiến người bệnh đứng trước nguy cơ suy hô hấp cấp, đòi hỏi phải nhanh chóng kiểm soát đường thở.

Mở khí quản cấp cứu, phẫu thuật phục hồi thanh quản

Trước nguy cơ đường thở tiếp tục bị chèn hẹp, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng đã mở khí quản cấp cứu dưới gây tê tại chỗ để bảo đảm thông khí. Ngay sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật bộc lộ sụn giáp, nắn chỉnh phần sụn gãy di lệch và phục hồi cấu trúc thanh quản.

Sau phẫu thuật, người bệnh được điều trị giảm phù nề, chống nhiễm trùng và theo dõi sát diễn biến hô hấp. Quá trình điều trị còn phải tính đến các bệnh lý nền gồm suy thận, di chứng tai biến mạch máu não và rối loạn nhịp tim, cần phối hợp nhiều chuyên khoa.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII. Dương Văn Tá, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, chấn thương thanh quản không thường gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh, nguy hiểm do ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở.

Theo bác sĩ, khó thở tăng dần, thở rít, khàn tiếng hoặc mất tiếng, đau khi nuốt, ho ra máu và tràn khí dưới da vùng cổ sau chấn thương là những dấu hiệu cảnh báo cần được đánh giá khẩn cấp.

Đáng lưu ý, phù nề sau chấn thương có thể tiếp tục tiến triển, khiến đường thở ngày càng hẹp và dẫn đến suy hô hấp. Vì vậy, khi nghi ngờ tổn thương thanh quản, việc kiểm soát đường thở phải được thực hiện thận trọng nhằm tránh làm tổn thương nặng thêm.

Sau khoảng 2 tuần điều trị, bệnh nhân được rút canula khí quản khi tình trạng đường thở đáp ứng yêu cầu và xuất viện. Tại lần tái khám một tuần sau đó, người bệnh tự thở qua đường hô hấp tự nhiên, vết mổ vùng cổ khô, lành tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Giọng nói đã rõ hơn, chỉ còn khàn nhẹ.

Vết thương đã lành sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cảnh giác với dấu hiệu tổn thương thanh quản sau chấn thương

BSCKII. Dương Văn Tá cảnh báo, chấn thương thanh quản có thể gây suy hô hấp cấp và để lại di chứng như hẹp thanh quản do sẹo, khàn tiếng kéo dài hoặc rối loạn nuốt. Những tổn thương này không phải lúc nào cũng dễ nhận biết ngay sau tai nạn, trong khi tình trạng phù nề có thể khiến triệu chứng nặng lên theo thời gian.

Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện khó thở, thở rít, thay đổi giọng nói, đau khi nuốt, ho ra máu hoặc sưng đau vùng cổ sau chấn thương. Không nên chủ quan chỉ vì bên ngoài cổ không có vết thương hở; đồng thời, không tự xử trí hoặc tác động mạnh lên vùng cổ khi nghi ngờ tổn thương thanh quản.

Sau xuất viện, người bệnh cần chăm sóc vết mổ theo hướng dẫn, hạn chế nói lớn hoặc gắng sức phát âm trong thời gian hồi phục, tránh hút thuốc và tái khám đúng hẹn. Nếu xuất hiện khó thở, thở rít, ho ra máu, sưng đau cổ tăng hoặc sốt, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Trường hợp trên cho thấy, nhận biết sớm dấu hiệu chấn thương thanh quản, bảo vệ đường thở kịp thời và phục hồi cấu trúc tổn thương phù hợp có vai trò quan trọng trong hạn chế biến chứng, hỗ trợ người bệnh hồi phục chức năng hô hấp và phát âm.

Dấu hiệu cảnh báo sau chấn thương vùng cổ - Khó thở tăng dần, thở rít khi hít vào. - Khàn tiếng đột ngột hoặc gần như mất tiếng. - Đau khi nuốt, đau khi phát âm. - Ho ra máu. - Sưng nề, bầm tím hoặc biến dạng vùng cổ. - Tràn khí dưới da vùng cổ. Khi xuất hiện những dấu hiệu trên sau chấn thương, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá khẩn cấp. Không tự ý day ấn, nắn chỉnh vùng cổ hoặc cố xử trí đường thở tại nhà.

Mời quý độc giả theo dõi video: Lộ trình cải cách tiền lương mới: Bộ nội vụ ấn định thời điểm trình đề án quan trọng vào năm 2027