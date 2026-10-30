Hà Nội rà soát hơn 1 triệu phương tiện, phát hiện nhiều xe chưa sang tên

Qua đợt cao điểm rà soát dữ liệu phương tiện, Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp xe đã mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên,

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an thành phố, lực lượng CSGT phối hợp với công an cấp xã triển khai rà soát, xác minh và chuẩn hóa dữ liệu phương tiện trên hệ thống đăng ký xe.

Các đơn vị đã hoàn thành rà soát, làm sạch dữ liệu trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện kiểm tra. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện nhiều bất cập liên quan đến tình trạng sở hữu và sử dụng phương tiện.

Đáng chú ý, một số xe đã được mua bán, chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Việc thay đổi chủ sở hữu chưa được cập nhật đầy đủ khiến thông tin trên hệ thống đăng ký xe chưa phản ánh chính xác tình trạng thực tế của phương tiện.

Bên cạnh đó, một số xe đã hư hỏng, không còn hoạt động, hết hạn kiểm định hoặc hết niên hạn sử dụng nhưng dữ liệu quản lý chưa được điều chỉnh kịp thời. Những trường hợp này cần được xác minh để xác định chính xác tình trạng phương tiện và hướng xử lý theo quy định.

Để bảo đảm thông tin phương tiện chính xác, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra dữ liệu thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an hoặc VNeTraffic của Cục CSGT. Nếu phát hiện thông tin sai lệch hoặc chưa được cập nhật, người dân cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn điều chỉnh.

Đối với phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục, các bên liên quan cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết việc sang tên hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số theo quy định. Người dân cũng nên lưu giữ các giấy tờ mua bán, chuyển nhượng và tài liệu liên quan để hỗ trợ quá trình xác minh.

Với những phương tiện đã hết hạn kiểm định, chủ xe cần thực hiện kiểm định theo quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc không còn đủ điều kiện lưu hành, cần thực hiện các thủ tục cần thiết, trong đó có thu hồi đăng ký và biển số khi thuộc diện phải thu hồi.

Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần hạn chế tình trạng thông tin chủ xe không khớp với thực tế. Dữ liệu chính xác cũng tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, chuyển nhượng và quản lý phương tiện.

Trong thời gian tiếp theo, lực lượng chức năng Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin phương tiện đầy đủ, thống nhất, phục vụ công tác quản lý giao thông và bảo đảm quyền lợi của người dân.