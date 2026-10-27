Hà Nội đề xuất hỗ trợ tiền sinh con, kết hôn đúng tuổi

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố. Theo dự thảo, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng/người đối với phụ nữ cư trú tại Thủ đô sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Mức chi này gấp hai lần mức tối thiểu do Chính phủ quy định nhằm hỗ trợ một phần chi phí sinh nở và khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh của Hà Nội đang dưới mức sinh thay thế. Trường hợp thụ hưởng đồng thời thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP thì chỉ áp dụng một mức cao nhất, đảm bảo không trùng lặp chính sách. Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất chi 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam nữ kết hôn đúng độ tuổi quy định và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Ảnh minh họa/nguồn ANTĐ

Tờ trình của UBND TP Hà Nội nêu rõ công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là xu hướng giảm sinh nghiêm trọng. Tổng tỷ suất sinh của Hà Nội đã giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Riêng trong năm 2025, toàn thành phố chỉ ghi nhận 83.908 trẻ sinh ra, giảm mạnh so với mốc trên 100.000 trẻ của những năm trước đó.

Đi kèm với đó là tình trạng kết hôn muộn với độ tuổi kết hôn trung bình là 28,6 tuổi (cao hơn mức 28 tuổi của cả nước) và tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức mất cân bằng cao với 110 bé trai/100 bé gái. Việc ban hành chính sách hỗ trợ tài chính được đánh giá là rất cần thiết nhằm tạo động lực duy trì mức sinh hợp lý, bảo đảm quyền lợi người dân và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.