Hà Nội đề xuất hai mức hỗ trợ trong chính sách dân số mới

Với tỷ suất sinh 1,87 con/phụ nữ trong năm 2025, Hà Nội đề xuất hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi và khuyến khích các cặp đôi kết hôn đúng độ tuổi.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng cho mỗi phụ nữ cư trú tại Hà Nội sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Theo UBND thành phố, mức hỗ trợ này gấp hai lần mức tối thiểu do Chính phủ quy định, nhằm góp phần giảm bớt chi phí sinh nở và khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con trong bối cảnh mức sinh của Thủ đô đang thấp hơn mức sinh thay thế. Trường hợp một người đồng thời thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, chính sách sẽ chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, tránh trùng lặp.

Bên cạnh đó, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam nữ kết hôn đúng độ tuổi quy định, đồng thời thực hiện tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, công tác dân số của Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có xu hướng giảm sinh. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Riêng năm 2025, thành phố ghi nhận 83.908 trẻ được sinh ra, giảm so với mức trên 100.000 trẻ trong những năm trước.

Tình trạng kết hôn muộn cũng là vấn đề đáng chú ý. Độ tuổi kết hôn trung bình tại Hà Nội là 28,6 tuổi, cao hơn mức 28 tuổi của cả nước. Trong khi đó, tỷ số giới tính khi sinh vẫn mất cân bằng, ở mức 110 bé trai trên 100 bé gái.

UBND thành phố cho rằng việc xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính là cần thiết nhằm khuyến khích duy trì mức sinh hợp lý, bảo đảm quyền lợi người dân và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô. Các mức hỗ trợ nêu trên hiện là đề xuất trong dự thảo, được trình HĐND thành phố xem xét.