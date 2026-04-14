Giá xăng dầu hôm nay 14/4: Biến động mạnh, dầu thô về dưới ngưỡng 100

Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chứng kiến những biến động mạnh mẽ khi giá dầu thô quay đầu giảm sâu, cả WTI và Brent đều giảm mạnh.

Giá dầu thế giới đã có một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 14/4, với cả hai loại dầu cơ bản là WTI và Brent đều giảm sâu, lùi về dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Cụ thể, dầu WTI ghi nhận mức 97,86 USD/thùng sau khi giảm 6,64 USD, trong khi dầu Brent của Mỹ có giá 99,36 USD/thùng, giảm 2,54 USD.

Diễn biến thị trường và yếu tố tác động

Dù hạ nhiệt so với đỉnh điểm của ngày hôm trước, giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sự bất ổn kéo dài của thị trường năng lượng toàn cầu. Tình hình căng thẳng leo thang kể từ cuối tháng 2, đặc biệt sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, đã kéo dài xung đột hơn 6 tuần và gây ra những tác động sâu rộng.

Các nhà phân tích nhận định, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm các giao dịch hợp đồng tương lai. Sự khó đoán định trong các phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông vừa đưa ra những cảnh báo cứng rắn, vừa bỏ ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhanh chóng để hạ nhiệt căng thẳng, càng làm tăng thêm sự bất định.

Tác động kinh tế toàn cầu

Reuters đưa tin, việc giá năng lượng leo thang đang gây áp lực lớn lên nhiều quốc gia. Tại Mỹ, người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu do giá xăng và dầu diesel tăng vọt lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều nền kinh tế lớn, làm gia tăng áp lực lạm phát và cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường phối hợp điều hành giá năng lượng. Chi phí nhiên liệu hóa thạch đã tăng thêm hàng chục tỷ euro kể từ khi xung đột bùng phát. Một số nhà xuất khẩu dầu lớn, như Saudi Arabia, cũng đã điều chỉnh kế hoạch cung ứng, dự kiến lượng dầu thô xuất sang Trung Quốc trong tháng 5 sẽ giảm.

Các biện pháp đối phó và triển vọng thị trường

Nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để đối phó với chi phí năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong quý II xuống 500.000 thùng mỗi ngày, cho thấy những tác động tiêu cực từ biến động địa chính trị.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho biết các nước thành viên có thể tiếp tục giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu cần thiết, nhằm ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.

Trên thị trường giao ngay, giá dầu thô vật chất tại châu Âu đã tăng vọt lên mức kỷ lục khoảng 150 USD/thùng, phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn. Chuyên gia phân tích Helima Croft tại RBC Capital Markets nhận định, nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa phong tỏa bằng đường biển, sự chênh lệch giữa thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn có thể nhanh chóng thu hẹp, kéo theo những biến động mạnh mẽ hơn.

Mặc dù vậy, vẫn còn những tín hiệu lạc quan về khả năng đàm phán. Cường độ giao tranh gần đây chưa gia tăng, tạo cơ sở cho kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước ngày 9/4

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể:

* Giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít, còn 22.344 đồng/lít.

* Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, còn 23.543 đồng/lít.

* Giá dầu diesel giảm mạnh nhất 9.872 đồng/lít, về mức 32.969 đồng/lít.

* Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, còn 22.613 đồng/kg.Trong kỳ điều hành này, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập với các mức sau: xăng sinh học 800 đồng/lít, xăng không chì 800 đồng/lít, dầu diesel 1.000 đồng/lít, và dầu mazut 800 đồng/kg. Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá cho bất kỳ mặt hàng nào.