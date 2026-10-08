Giá vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc, dự báo tiếp tục giảm

Sáng 8/10, vàng thế giới về 4.111 USD/ounce, thấp nhất 2 tháng khi lãi suất và USD tăng. Trong nước, vàng SJC lùi về 140-143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục đi xuống ở cả thị trường thế giới lẫn trong nước. Kim loại quý không còn hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị mà đang bị chi phối bởi lãi suất cao và đồng USD mạnh, khiến nhiều ngân hàng lớn Phố Wall phải hạ dự báo.

Vàng thế giới về đáy 2 tháng

Phiên 7/10, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.111 USD/ounce, thấp nhất trong hai tháng. Thành quả của đợt tăng hồi tháng 8 gần như biến mất. Sáng 8/10, vàng niêm yết quanh mức này, tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng quy đổi, chưa tính thuế phí.

Nguyên nhân chính là đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Lợi suất kỳ hạn 10 năm có lúc chạm 5,36% trước khi hạ về quanh 5,28% sau phiên đấu giá 39 tỷ USD trái phiếu diễn ra thuận lợi. Chỉ số USD Index đang ở mức cao nhất 80 tuần.

Thị trường phần lớn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng theo công cụ FedWatch của CME, khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 85%. Số liệu việc làm tháng 9 yếu, chỉ thêm 29.000 việc làm, song chỉ số giá dịch vụ ISM lên 74 điểm và biên bản họp Fed cho thấy phần lớn quan chức vẫn kỳ vọng thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Giá vàng thế giới lao dốc. Ảnh minh họa

Vì sao vàng "thờ ơ" với chiến tranh

Morgan Stanley gọi cuộc chiến Iran là "bài kiểm tra thực tế" với vai trò trú ẩn của vàng. Trong tháng đầu của cuộc chiến (tháng 3), vàng giảm 14,5%, trong khi chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE All-World giảm 9% và S&P 500 giảm 7,8%.

Cơ chế được các chuyên gia chỉ ra khá rõ: chiến tranh đẩy giá dầu lên, làm lạm phát dai dẳng và khiến Fed khó nới lỏng. Khi lãi suất cao, vàng không sinh lời trở nên kém hấp dẫn hơn trái phiếu. Chiến lược gia kim loại quý Amy Gower của Morgan Stanley nhận định độ nhạy với chính sách tiền tệ đã lấn át sức hấp dẫn trú ẩn của vàng. Nói cách khác, thị trường giao dịch vàng theo kỳ vọng về phản ứng của Fed, không theo tin chiến sự.

Phố Wall hạ dự báo

Bank of America (BofA) dự báo giá vàng trung bình quý IV/2026 khoảng 4.000 USD/ounce, nhưng cảnh báo có thể rơi về 3.750 USD/ounce. Mức này tương đương khoảng 118-119 triệu đồng/lượng theo tỷ giá quy đổi hiện hành. Nếu dầu thô vọt lên 150 USD/thùng, BofA ước giá vàng trung bình năm 2027 chỉ còn 3.500 USD/ounce. BofA còn lo ngại các ngân hàng trung ương có thể bán vàng để bảo vệ đồng nội tệ, như Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khoảng 60 tấn trong quý II.

HSBC hạ dự báo giá trung bình năm 2026 từ 4.560 xuống 4.490 USD/ounce và mục tiêu năm 2027 từ 4.925 xuống 4.825 USD/ounce. Ngân hàng này cho rằng vàng đang tiến gần "đáy tiềm năng" và lực cầu từ ngân hàng trung ương sẽ mạnh lên nếu giá về hoặc dưới 4.000 USD.

Wells Fargo Investment Institute đã hạ mục tiêu nhiều lần trong năm, từ vùng 6.100-6.300 USD hồi tháng 2 xuống 4.900-5.100 USD hồi tháng 8. Trong báo cáo ngày 29/9, tổ chức này tiếp tục hạ mục tiêu năm 2027 xuống 5.200-5.400 USD/ounce.

Vàng trong nước giảm theo

Sáng 8/10, các thương hiệu niêm yết vàng miếng ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vàng nhẫn quanh 139,5-142,5 triệu đồng/lượng. So với đỉnh một tháng trước là 147,1 triệu đồng/lượng, người mua vàng đã lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh hồi tháng 1, mức lỗ có thể lên tới 51 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này. Giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc. Ảnh minh họa

Dòng tiền lớn vẫn gom vàng

Dù giá giảm, các quỹ lớn vẫn mua vào. SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới, mua ròng 1,14 tấn trong phiên 7/10, nâng lượng nắm giữ lên khoảng 1.061 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp, tổng cộng 5,4 tấn. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua vàng tháng thứ 23 liên tiếp.

Chuyên gia Peter Grant của Zaner Metals cho rằng giá có thể xuống 4.000 USD/ounce nhưng vẫn dự báo mức 4.400 USD vào cuối năm nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Về kỹ thuật, vàng giao ngay có hỗ trợ gần quanh 4.104 USD, tiếp theo là 3.996 và 3.942 USD/ounce. Kháng cự gần nằm ở 4.118-4.151 USD.