Dùng thuốc tránh thai, người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch vì tắc động mạch phổi

Sau 93 phút nhập viện, người bệnh được truyền thuốc tiêu sợi huyết. Tiền sử dùng thuốc tránh thai kéo dài được bác sĩ lưu ý khi đánh giá nguy cơ huyết khối.

Tắc động mạch phổi hai bên, huyết động suy sụp

Chị V., 49 tuổi, được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng khó thở dữ dội xuất hiện đột ngột, vật vã, bứt rứt. Người bệnh có mạch nhanh nhưng khó bắt, huyết áp tụt sâu, khó đo, cho thấy tình trạng suy tuần hoàn nghiêm trọng.

Nhận định nguy cơ thuyên tắc động mạch phổi cấp, ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời khẩn trương thực hiện các bước chẩn đoán. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có cản quang (CT scan) xác định huyết khối gây tắc nghẽn hoàn toàn động mạch phổi hai bên.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Trước tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ ngừng tuần hoàn cận kề, các bác sĩ chỉ định tiêu sợi huyết đường toàn thân nhằm làm tan cục máu đông, giảm áp lực lên thất phải và khôi phục dòng máu lưu thông qua phổi.

Từ thời điểm nhập viện đến khi bắt đầu truyền thuốc tiêu sợi huyết là 93 phút. Quá trình xử trí đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương giữa các khâu hồi sức, chẩn đoán và triển khai điều trị.

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch ban đầu, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ kiểm soát huyết động bằng phương pháp theo dõi xâm lấn liên tục, duy trì phác đồ kháng đông và giám sát sát sao chức năng tim, phổi, đồng thời theo dõi nguy cơ xuất huyết thứ phát.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng huyết động và chức năng hô hấp của người bệnh ổn định, qua giai đoạn nguy hiểm và đủ điều kiện chuyển về khoa Nội để tiếp tục điều trị.

Thuốc tránh thai kéo dài: Cần lưu ý nguy cơ huyết khối

BS.CKI. Võ Thị Thanh Dung, Phó khoa Hồi sức tích cực (ICU), cho biết qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh đã sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ, một số loại thuốc tránh thai chứa hormone có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch sâu. Cục máu đông có thể di chuyển theo dòng máu đến động mạch phổi, gây thuyên tắc phổi.

Tuy nhiên, tiền sử sử dụng thuốc tránh thai không đồng nghĩa đây là nguyên nhân đã được xác định gây thuyên tắc phổi ở trường hợp này. Việc đánh giá mối liên quan cần căn cứ vào đặc điểm thuốc sử dụng và các yếu tố nguy cơ khác của người bệnh.

Thuyên tắc động mạch phổi là tình trạng nguy hiểm, có thể khởi phát đột ngột và diễn tiến nhanh. Khi huyết khối cản trở dòng máu đến phổi, áp lực lên tim phải tăng lên, khiến tuần hoàn suy sụp trong thời gian ngắn nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đang sử dụng thuốc tránh thai, đặc biệt là thuốc chứa estrogen, cần thăm khám và trao đổi với bác sĩ về nguy cơ cá nhân khi dùng thuốc kéo dài. Những người có yếu tố nguy cơ như béo phì, cơ địa tăng đông hoặc bất động lâu ngày cũng cần lưu ý.

Khi xuất hiện khó thở đột ngột, đau tức ngực, choáng váng, ngất xỉu hoặc tím tái, người bệnh cần được cấp cứu ngay. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng tim, phổi nghiêm trọng, trong đó có thuyên tắc động mạch phổi. Không tự lái xe khi đang khó thở dữ dội, choáng hoặc ngất.

Nhận diện sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức cấp cứu chuyên sâu là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ biến chứng, bảo toàn tính mạng.

Dấu hiệu cảnh báo thuyên tắc động mạch phổi - Khó thở xuất hiện đột ngột. - Đau tức ngực, có thể tăng khi hít thở. - Choáng váng, ngất xỉu. - Tím tái, mạch nhanh hoặc có biểu hiện tụt huyết áp.

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