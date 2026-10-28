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Đồ hiệu cũ bùng nổ ở Trung Quốc, gây sức ép lên hãng xa xỉ

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Đồ hiệu cũ bùng nổ ở Trung Quốc, gây sức ép lên hãng xa xỉ

Tại Trung Quốc, Bain ghi nhận thị trường xa xỉ cá nhân giảm 19% năm 2024, trong khi đồ hiệu đã qua sử dụng tăng 15-20%, buộc các hãng phương Tây phải 

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường xa xỉ Trung Quốc #Đồ hiệu đã qua sử dụng #Thương hiệu xa xỉ #Bain #Thị trường hàng xa xỉ

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