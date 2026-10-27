Đắp lá ớt lên vết thương nhỏ, người phụ nữ 65 tuổi hoại tử chân

Chân sưng nề, nổi bọng sau khi đắp lá ớt, nguy cơ cắt cụt

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một nữ người bệnh 65 tuổi, trú tại Hải Phòng, trong tình trạng chân phải sưng nề, đau rát dữ dội, xuất hiện nhiều bọng nước và tổn thương phần mềm lan rộng.

Theo lời kể, khoảng 6 giờ sáng, khi xỏ dép đi chợ, bà bất ngờ cảm thấy đau nhói ở chân như bị côn trùng đốt. Chỉ khoảng một giờ sau, chân bắt đầu sưng, kèm sốt. Gia đình đưa bà đến một bác sĩ tư quen biết gần nhà để điều trị. Sau khi được tiêm thuốc, tình trạng sốt có cải thiện.

Tuy nhiên, người bệnh còn được đắp lá ớt đã giã nát lên vùng tổn thương. Theo lời giới thiệu, cách làm này từng được áp dụng và giúp nhiều người khỏi bệnh. Nhưng sau khoảng một giờ đắp lá, bà cảm thấy đau, nóng và bỏng rát khó chịu nên tháo bỏ. Đến tối, khi chân phải đau nhiều, xuất hiện nhiều bọng nước, gia đình mới đưa bà đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Chân phải bị tổn thương của người bệnh - Ảnh BVCC

Tại thời điểm nhập viện, chân phải người bệnh sưng nề, da đổi màu thâm đen trên diện rộng, nhiều bọng nước chứa dịch sẫm màu. Các bác sĩ chẩn đoán tổn thương hoại tử và nhiễm trùng phần mềm cẳng bàn chân phải.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh mắc viêm khớp dạng thấp nhiều năm, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau. Bàn tay, bàn chân và các ngón hai bên biến dạng; hai cẳng chân xuất hiện những mảng xuất huyết.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là tình trạng cấp cứu đặc biệt khẩn cấp và khó khăn. Tổn thương hoại tử có xu hướng lan rộng, có thể gây nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm khuẩn, với nguy cơ tử vong rất cao.

Theo Trung tâm Chống độc, đã có những trường hợp người bệnh đến viện muộn, bệnh tiến triển quá nhanh. Dù được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật khẩn cấp, người bệnh vẫn không qua khỏi. Một số trường hợp tổn thương quá nặng, hoại tử lan rộng đến ngực, bụng hoặc vùng đầu, mặt, cổ, khiến việc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vùng tổn thương để cứu sống người bệnh không khả thi.

Ngay cả khi đến viện sớm, người bệnh vẫn có nguy cơ phải cắt cụt một phần cơ thể và chịu di chứng nặng nề. Vì vậy, khi tiếp nhận các trường hợp nhiễm trùng mô mềm hoại tử, Trung tâm Chống độc phải khẩn trương triển khai cấp cứu, hồi sức và phối hợp đa chuyên khoa.

Không tự ý đắp lá lên vết thương

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tâm lý cho rằng lá cây tự nhiên lành tính, dễ kiếm và ít tốn kém khiến nhiều người tin tưởng sử dụng mà không lường hết nguy cơ.

Thực tế, lá cây hái ngoài môi trường có thể mang bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh. Khi giã nát rồi đắp trực tiếp lên vùng da trầy xước, phồng rộp hoặc vết thương hở, chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một số loại cây còn chứa chất gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, khiến tổn thương mô mềm nặng thêm.

Nguy hiểm hơn, việc tin vào các bài thuốc truyền miệng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị sớm, để tổn thương nhỏ tiến triển thành tình trạng phức tạp, khó kiểm soát.

BSNT Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo, người dân không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, cao dán hoặc hỗn hợp không rõ thành phần lên vùng da tổn thương. Không chích, rạch, bóp nặn hay tự can thiệp vào vết thương khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với vết thương nhỏ, người dân có thể rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, sau đó che phủ bằng gạc sạch. Nếu vết thương lớn, nằm ở vùng nhạy cảm như đầu, mặt, cổ, nách, bẹn hoặc có biểu hiện sưng đau tăng nhanh, đỏ lan rộng, nổi bọng nước, da tái nhợt, thâm tím, chuyển đen hay kèm sốt, cần đến ngay cơ sở y tế.

Đặc biệt, khi nghi bị rắn độc cắn, cần hạn chế vận động, bất động chi bị cắn, tháo bỏ đồ trang sức và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không đắp lá, rạch vết cắn, hút nọc hoặc garô chặt.

Điều trị tổn thương phần mềm nặng không chỉ nhằm làm lành vết thương ngoài da mà còn phải kiểm soát nhiễm trùng, bảo tồn cấu trúc giải phẫu, chức năng vận động và khả năng sinh hoạt. Một cách chữa bệnh tưởng chừng đơn giản có thể dẫn đến nhiều cuộc phẫu thuật, thời gian nằm viện kéo dài, thậm chí đe dọa một phần cơ thể và tính mạng.

Dấu hiệu cần đi khám ngay - Vết thương sưng đau tăng nhanh, đỏ lan rộng. - Xuất hiện bọng nước hoặc vùng da chuyển màu tái nhợt, thâm tím, đen. - Vết thương kèm sốt hoặc có dấu hiệu diễn biến bất thường. - Nghi bị rắn độc cắn: hạn chế vận động, bất động chi bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế; không đắp lá, rạch vết cắn, hút nọc hay garô chặt.

Mời quý độc giả theo dõi video: Người trẻ từ bỏ giấc mơ mua nhà vì lãi suất cao hay đang chờ thời cơ