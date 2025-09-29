Công ty Nghe Nhìn trúng thầu gần 8 tỷ: Năng lực vượt trội thế nào?

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe Nhìn vừa được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm Thiết bị đào tạo gần 7,6 tỷ đồng tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm 3,88%. Doanh nghiệp này có một lịch sử trúng thầu đáng chú ý.

Ngày 23/9/2025, ông Phạm Huy Quang, với vai trò đại diện Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM (Chủ đầu tư), đã ký Quyết định số 401/QĐ-SKĐAHCM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị đào tạo”. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe nhìn (MSDN: 0102233437).

Gói thầu gần 8 tỷ và "người quen" duy nhất

Gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500365036 thuộc dự toán mua sắm cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, có giá được duyệt là 7.905.942.468 đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe nhìn đã trúng thầu với giá 7.599.368.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,88% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Theo biên bản mở thầu ngày 08/09/2025, gói thầu này chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ngoài nhà thầu trúng thầu, đơn vị còn lại là Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình (MSDN: 0101334094).

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 128/BC-VINACOM ngày 12/09/2025 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinacom lập cho thấy, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe nhìn được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do là nhà thầu xếp hạng thứ nhất và đã đáp ứng yêu cầu, hồ sơ của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình được kết luận là "Không đánh giá". Điều này đặt ra một câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực sự của gói thầu khi chỉ có một đối thủ duy nhất và đối thủ này lại không được đi đến vòng đánh giá cuối cùng.

Chân dung nhà thầu trúng hàng trăm gói thầu

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe nhìn (AVTED) được thành lập từ năm 2007, có trụ sở tại Hà Nội, do ông Lê Văn Sáu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Theo dữ liệu, tính đến cuối tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 127 gói thầu trên cả nước và trúng 85 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu gần 67%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 984.058.647.109 đồng. Dù có tỷ lệ trúng thầu cao và giá trị lớn, hiệu quả kinh tế qua các gói thầu lại là một điểm đáng chú ý khi tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt khoảng 1,39%.

Riêng trong năm 2025, công ty đã được công bố trúng 4 gói thầu với tổng giá trị hơn 11,7 tỷ đồng. Ngoài gói thầu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, doanh nghiệp này còn trúng gói "Sửa chữa rạp rối nước tầng 1..." tại NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM (giá trúng thầu 3.599.579.000 đồng) và một số gói thầu tại Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Bắc Sơn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Những mối quan hệ với các chủ đầu tư và đối thủ "quen mặt"

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe nhìn cho thấy một quy luật khá rõ nét về các bên mời thầu "quen thuộc". Doanh nghiệp này dường như có duyên với các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và quân đội.

Cụ thể, công ty đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại nhiều chủ đầu tư như:

Cục Hậu cần/Bộ Tổng Tham mưu (trúng 7/7 gói) , Ban Khoa Giáo, Đài Truyền hình Việt Nam (trúng 6/6 gói) , NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM (trúng 4/4 gói), Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (trúng 2/2 gói).

Một điểm đáng chú ý khác là mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình là nhà thầu mà Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nghe nhìn đã "chạm trán" tới 41 lần. Việc một đối thủ quen thuộc thường xuyên tham gia và trượt thầu, đặc biệt trong các gói thầu có tính cạnh tranh không cao, có thể làm dấy lên những băn khoăn về việc đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng, minh bạch.

Góc nhìn từ chuyên gia về Luật Đấu thầu

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Các hành vi thông thầu, dàn xếp, tạo ra sự cạnh tranh hình thức đều bị nghiêm cấm. Tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải lúc nào cũng là tiêu cực, nhưng nếu nó trở thành một xu hướng lặp lại ở một nhà thầu hoặc một nhóm chủ đầu tư, đó là dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của công tác đấu thầu. Một cuộc thầu được xem là thành công không chỉ ở việc chọn được nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật mà còn phải có giá chào hợp lý, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước. Các quy định pháp luật đã và đang được hoàn thiện để tạo ra một sân chơi bình đẳng. Tuy nhiên, việc áp dụng và giám sát trong thực tế vẫn là yếu tố quyết định để đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được chi tiêu một cách hiệu quả nhất.