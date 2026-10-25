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Công an TPHCM triệt phá đường dây tuồn 10.000 tấn heo bẩn

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Công an TPHCM triệt phá đường dây tuồn 10.000 tấn heo bẩn

Từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026, đường dây bị Công an TPHCM triệt phá đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường nhiều địa phương phía Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Heo bẩn #Tội phạm thực phẩm #Công an TPHCM #Chống buôn lậu #Thực phẩm nhiễm salbutamol

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