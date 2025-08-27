Hà Nội

Doanh nghiệp

Chủ dự án T&T City Millennia gánh nợ khủng ra sao?

Đứng sau dự án khu đô thị T&T City Millennia vốn đầu tư 41.133 tỷ tại Tây Ninh, Thái Sơn Long An đang phải đối mặt với áp lực tài chính rất lớn. 

Minh An

Giữa tháng 8 vừa qua, CTCP Thái Sơn Long An đã tổ chức sự kiện khởi động dự án T&T City Millennia. Dự án này ra mắt thị trường từ năm 2018, được giới thiệu là khu đô thị cao cấp quy mô 267,3 ha tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ (nay là xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 41.133 tỷ đồng và do CTCP Thái Sơn Long An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, vào ngày 15/01/2025, Công ty Thái Sơn Long An đã phải xin ý kiến trái chủ để giải chấp một phần tài sản bảo đảm. Tài sản được giải chấp là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 187, thuộc dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu. Đồng thời, Công ty đã bổ sung tài sản thay thế là tiền ký quỹ trị giá 35 tỷ đồng tại Ngân hàng SHB. Theo biên bản kiểm phiếu, cả 3 trái chủ sở hữu 8,7 triệu trái phiếu đã đồng ý với đề xuất này.

Hành động giải chấp một phần tài sản đảm bảo cho thấy những áp lực về dòng tiền mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Theo dữ liệu từ HNX, Thái Sơn Long An hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu là TSLCH2129001 và TSLCH2129002. Trong đó, lô TSLCH2129001 có giá trị 4.600 tỷ đồng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn vào ngày 26/11/2029. Lô TSLCH2129002 có giá trị 4.100 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2021 và đáo hạn vào ngày 30/11/2029. Tổng giá trị hai lô trái phiếu này là 8.700 tỷ đồng.

screen-shot-2025-08-27-at-143544.png
Dự án T&T City Millennia

Lợi nhuận tăng, nợ cũng nhảy vọt

Về tình hình kinh doanh, hiện Thái Sơn Long An chưa công bố tình hình tài chính năm 2024 và 6 tháng 2025 trên HNX. Còn theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Công ty Thái Sơn Long An ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,95 tỷ đồng, tăng so với mức gần 3 tỷ đồng của kỳ trước. Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 2.927,86 tỷ đồng, giúp tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) nhích nhẹ từ 0,10% lên 0,13%.

Tuy nhiên, một chỉ số đáng báo động là hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã tăng phi mã từ 4,65 lần lên 11,13 lần tại thời điểm 30/6/2024. Cụ thể, tổng nợ phải trả đã tăng từ 13.243 tỷ đồng lên 32.587 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng hơn 19.343 tỷ đồng. Điều này cho thấy Công ty đang phải dựa vào nợ để duy trì hoạt động và phát triển.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn số lãi trái phiếu hơn 444,3 tỷ đồng và năm 2024 là hơn 1.050 tỷ đồng, việc nợ nần chồng chất sẽ tạo áp lực lớn lên dòng tiền trong tương lai, đặc biệt khi các khoản vay đáo hạn.

Với tổng nợ phải trả lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, áp lực trả nợ đang ngày càng đè nặng lên Thái Sơn Long An. Việc phải giải chấp tài sản đảm bảo để bổ sung tiền mặt, dù đã được trái chủ đồng ý, có thể là dấu hiệu cho thấy những thách thức lớn về dòng tiền mà doanh nghiệp đang đối mặt. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản cũng không hề dễ dàng. Liệu Thái Sơn Long An có thể xoay sở để hoàn thành dự án T&T City Millennia và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ?

Bạn đọc

Phước Tiến Phát: Năng lực thực sự phía sau những gói thầu tiết kiệm "khủng"

Liên tiếp trúng các gói thầu tại Cần Thơ với tỷ lệ giảm giá ấn tượng, năng lực của Công ty Phước Tiến Phát và mối quan hệ với chủ đầu tư đang là tâm điểm chú ý.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát (MSDN: 1801625647) lại một lần nữa được xướng tên trúng thầu tại một dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên đến gần 20%. Sự trỗi dậy nhanh chóng của một doanh nghiệp còn khá non trẻ, cùng tần suất trúng thầu dày đặc tại một chủ đầu tư duy nhất đang đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thực sự, tính cạnh tranh và sự minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

"Cú đúp" ấn tượng và tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

Xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng: Doanh nghiệp và ngân hàng nào đủ điều kiện tham gia?

Chỉ xét riêng về vốn điều lệ, các ứng viên đủ điều kiện bao gồm các chuỗi trang sức hàng đầu (PNJ, Doji, SJC) và các ngân hàng thương mại thuộc danh mục theo dõi của VCSC (Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MBB, ACB).

Ngày 26/08/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232, sửa đổi Nghị định 24 về kinh doanh vàng. Nghị định này đưa ra 2 thay đổi chính về chính sách.

Theo Chứng khoán Vietcap (VCSC), những sửa đổi này nhìn chung tương đồng với dự thảo nghị định được công bố vào tháng 7, mặc dù toàn văn Nghị định 232 vẫn chưa được công bố.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

Vietcap: Tiềm năng tăng trưởng EPS của LPBank chưa rõ ràng

Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có báo cáo phân tích cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam với việc hạ khuyến nghị từ Kém khả quan xuống Bán nhưng nâng giá mục tiêu thêm 11,2% lên 29.800 đồng/cổ phiếu.

NIM giảm mạnh trong 6T 2025 làm tăng rủi ro LPB sẽ không thể đạt được kế hoạch lợi nhuận năm nay. LPB báo cáo lợi nhuận trước thuế 6T 2025 đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+4,1% so cùng kỳ), chỉ hoàn thành 41% kế hoạch cả năm của ngân hàng là 14,9 nghìn tỷ đồng (+22,2% so cùng kỳ).

VCSC lưu ý, trong giai đoạn 2020-2024, kết quả 6T trung bình của LPB chiếm 49% lợi nhuận trước thuế cả năm của ngân hàng. NIM 6T 2025 của LPB giảm 73 điểm cơ bản so cùng kỳ xuống còn 2,80%, một trong những mức giảm lớn nhất trong số các ngân hàng mà VCSC theo dõi. Với NIM kém khả quan, VCSC cho rằng sẽ rất thách thức để LPB đạt được kế hoạch lợi nhuận năm nay. Do đó, VCSC duy trì dự báo lãi trước thuế năm 2025 là 13,4 nghìn tỷ đồng (+10,2% so cùng kỳ), thấp hơn 9,8% so với kế hoạch của ngân hàng.

Xem chi tiết

