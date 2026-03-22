Chân dung Newtatco: Nhà thầu "quen" trúng thầu nghìn tỷ, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 5% [Kỳ 2]

Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco) không phải cái tên xa lạ trong giới đấu thầu công nghệ. Với lịch sử tham gia hàng trăm gói thầu, đơn vị này sở hữu những con số trúng thầu đầy ấn tượng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (Newtatco), có mã số thuế 0102823316 , trụ sở tại số 125, Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, TP Hà Nội. Đây là doanh nghiệp do ông Trần Viết Hạnh làm đại diện pháp luật, hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực cung cấp hàng hóa và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Tính đến ngày 20/03/2026, Newtatco đã ghi tên mình vào danh sách tham gia 171 gói thầu, trong đó trúng tới 113 gói, trượt 52 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả tư cách liên danh) đạt con số khổng lồ: hơn 3.720 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, Newtatco đã mang về hơn 907 tỷ đồng từ các gói thầu.

Đáng chú ý, phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy nhà thầu này có những "địa bàn" và chủ đầu tư vô cùng thân thiết. Điển hình như tại Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Newtatco tham gia 15 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 15 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% với giá trị trúng thầu hơn 7,6 tỷ đồng. Hay tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, đơn vị này cũng trúng 5/8 gói thầu từng tham gia.

Dù sở hữu năng lực thực hiện dự án đáng nể, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trong các gói thầu Newtatco tham gia thường không cao. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này chỉ ở mức 94,88%. Điều này đồng nghĩa với việc mức giảm giá trung bình cho ngân sách chỉ dao động quanh ngưỡng 5%.

Nguồn MSC

Riêng gói thầu số 03 tại phường Đông Hải vừa qua, mức tiết kiệm 0,66% được xem là con số "khiêm tốn" nhất trong chuỗi hoạt động của nhà thầu này từ đầu năm 2026 đến nay. Ngoài ra, Newtatco còn thể hiện sự áp đảo khi thường xuyên đối đầu và giành chiến thắng trước các đối thủ lớn như Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (thắng 3/16 gói đấu đầu trực tiếp) hay Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Dữ liệu lịch sử đấu thầu là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực và tính minh bạch của doanh nghiệp. Việc nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một đơn vị hoặc một địa phương cần được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ về quy trình hậu kiểm, nhằm thúc đẩy một môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh. Các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp để đảm bảo tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công."

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhấn mạnh, tính chuyên nghiệp của nhà thầu như Newtatco là không phủ nhận, tuy nhiên, để hoạt động đấu thầu ngày càng hiệu quả, cần có sự tham gia của nhiều nhà thầu hơn trong các gói thầu rộng rãi để tạo ra sự cạnh tranh về giá thực chất, mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước.

Việc Newtatco cam kết thực hiện gói thầu tại phường Đông Hải trong vòng 03 tháng (rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu là 05 tháng) là một điểm sáng về tiến độ. Tuy nhiên, chất lượng thiết bị và tính bền vững của dự án phòng học thông minh này vẫn là điều mà cử tri địa phương và dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Gói thầu thiết bị tại phường Đông Hải: Newtatco "một mình một chợ", tiết kiệm 0,66% [Kỳ 1]

Dự án đầu tư phòng học thông minh tại phường Đông Hải (Hải Phòng) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm thiết bị hơn 2,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 10/03/2026, ông Phùng Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hải đã ký Quyết định số 11/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị. Gói thầu này thuộc dự án đầu tư phòng học thông minh cho các trường học trên địa bàn phường Đông Hải (TH-THCS Đông Hải 2, Tiểu học Nam Hải, THCS Nam Hải).

12.png
Nguồn MSC
