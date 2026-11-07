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Xã hội

Cảnh giác tin đồn về '72 giờ sinh tồn', tránh tích trữ hàng hóa

Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân không suy diễn hướng dẫn dự phòng thành dấu hiệu khủng hoảng, không mua gom và chỉ theo dõi nguồn tin chính thống.

Bình Nguyên

Hiểu đúng khuyến cáo "dự trữ 72 giờ"

Thời gian gần đây, thông tin về việc nhiều quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm cho 72 giờ đầu khi gặp tình huống khẩn cấp đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin thiếu bối cảnh hoặc cố tình suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh, thảm họa sắp xảy ra đang gây lo lắng không cần thiết, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý dư luận và trật tự thị trường.

Thực tế, các khuyến cáo quốc tế xuất phát từ các kế hoạch phòng vệ dân sự thông thường. Trước đó, ngày 2/11, Ủy ban châu Âu công bố hướng dẫn nâng cao khả năng tự ứng phó của người dân trong 72 giờ đầu của một cuộc khủng hoảng nhằm chủ động thời gian chờ hỗ trợ công cộng. Canada và nhiều nước khác cũng duy trì khuyến nghị tương tự, như việc Cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan hướng dẫn người dân chuẩn bị “túi sinh tồn 72 giờ”.

Trước việc một bộ phận người dân Thái Lan đổ xô mua gom sắm sửa, giới chức nước này đã lên tiếng khuyến cáo chỉ dự trữ vừa đủ và giữ bình tĩnh. Đây hoàn toàn là biện pháp phòng ngừa rủi ro định kỳ trước thiên tai hay sự cố gián đoạn dịch vụ thiết yếu, không phải thông báo xác định một thảm họa sắp diễn ra.

Túi sinh tồn 72 giờ. Ảnh minh họa/Nguồn vov.vn

Tại cuộc họp báo ngày 5/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến để đánh giá nguy cơ và đưa ra giải pháp phù hợp với thực tế, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức phòng ngừa, tránh gây hoang mang. Người dân cần phân biệt rõ khuyến nghị từ nước ngoài với chỉ đạo áp dụng tại Việt Nam, tuyệt đối không tự diễn giải rằng Việt Nam đã ban hành lệnh dự trữ bắt buộc.

5 nguyên tắc ứng xử an toàn người dân cần tuân thủ

Để tiếp nhận thông tin đúng đắn và chủ động bảo vệ gia đình trước các luồng tin thất thiệt trên mạng xã hội, Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc 5 nguyên tắc ứng xử sau:

Trước hết, cần hiểu đúng bản chất của khuyến cáo 72 giờ là việc coi việc chuẩn bị nhu yếu phẩm cơ bản như nước uống, thực phẩm khô, đèn pin, pin dự phòng hay thuốc thiết yếu như một thói quen sinh hoạt an toàn chủ động thường ngày. Người dân cần duy trì tâm lý bình tĩnh, tuyệt đối không suy diễn thành dấu hiệu thảm họa và không thu gom, tích trữ hàng hóa quá mức cần thiết.

Thứ hai, việc kiểm chứng thông tin phải được thực hiện qua các kênh chính thống. Người dân chỉ nên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và hướng dẫn phòng vệ dân sự từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các cơ quan báo chí chính thống.

Thứ ba, người dân cần nâng cao nhận thức, không chia sẻ hoặc bình luận các thông tin giật gân, suy diễn. Tuyệt đối không đăng tải, lan truyền các bài viết hoặc video cắt ghép mang tính đồn đoán về “thảm họa sắp xảy ra” gây hoang mang dư luận.

Thứ tư, phải luôn cảnh giác trước các chiêu trò trục lợi và lừa đảo trực tuyến. Người dân không nên mua sắm theo tâm lý đám đông trước các lời rao bán hàng hóa dự trữ với giá cao bất thường, đồng thời không nhấp vào các đường link lạ mạo danh thông báo khẩn cấp hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Cuối cùng, hãy chủ động phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các tài khoản hoặc trang mạng cố tình tung tin giả, bịa đặt về thiên tai, thảm họa để câu tương tác hoặc lừa đảo, người dân cần lưu giữ lại hình ảnh, đường dẫn và thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Mời độc giả xem video Người trẻ từ bỏ giấc mơ mua nhà vì lãi suất cao hay đang chờ thời cơ?
#dự trữ nhu yếu phẩm #khuyến nghị 72 giờ #Cục An ninh mạng #phòng chống tin giả #nguồn tin chính thống

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