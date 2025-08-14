Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Yuanta Việt Nam hạ mục tiêu kinh doanh 2025 sau nửa năm không đạt kỳ vọng

Yuanta Việt Nam vừa điều chỉnh giảm mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ và tổng doanh thu năm 2025 sau khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm không đạt kế hoạch đề ra.

Lê Vy

Chiều 12/8, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã họp và thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh cho năm 2025.

Theo quyết định mới, mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ trung bình giảm từ 5.550 tỷ đồng xuống 5.042 tỷ đồng, tương ứng giảm 9%. Chỉ tiêu tổng doanh thu cũng được điều chỉnh từ 827 tỷ đồng xuống 793,6 tỷ đồng, giảm 4% so với kế hoạch ban đầu.

Công ty cho biết, dù giảm so với mục tiêu trước đó, kế hoạch mới vẫn được kỳ vọng là các cột mốc kinh doanh lịch sử nếu thực hiện thành công.

Quyết định điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm chưa đạt được tiến độ như dự kiến. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Yuanta Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 305,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty chỉ mới hoàn thành gần 37% kế hoạch ban đầu và hơn 38% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 51 tỷ đồng, giảm 28%.

screenshot-2025-08-14-at-010417-1755108890552-1755108890822864579560.png
Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2025 điều chỉnh của Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 5.571 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay gần 4.432 tỷ đồng, tăng 5% và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản.

Dư nợ giao dịch ký quỹ ở mức hơn 4.399 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng (4%) so với đầu năm, đồng thời công ty đã trích lập dự phòng suy giảm giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Phần dư nợ còn lại chủ yếu đến từ hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, đạt hơn 32 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chứng khoán của khách hàng tham gia giao dịch ký quỹ được công ty giữ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Giá trị thị trường của tổng tài sản đảm bảo đến cuối quý 2/2025 đạt hơn 13.842 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thành viên cũng thông qua việc sửa đổi hợp đồng tín dụng CP/HCM/006-23 ký ngày 9/6/2023 với Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH – Chi nhánh TP.HCM, trị giá 120 tỷ đồng. Yuanta Việt Nam sẽ nhận thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited, đơn vị cùng tập đoàn, nhằm hỗ trợ khoản vay này. Đồng thời, công ty hủy thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited, đơn vị nắm giữ 94,1% vốn công ty, đối với khoản vay hiện tại tại Bangkok Bank – Hochiminh.

#Chứng khoán Yuanta Việt Nam #kế hoạch kinh doanh 2025 #dư nợ vay ký quỹ #doanh thu chứng khoán #tài sản đảm bảo chứng khoán #giao dịch ký quỹ

Bài liên quan

Tài chính - Ngân hàng

Cen Land của Shark Hưng báo lãi 6 tháng mới đạt 19% kế hoạch, khoản phải thu chiếm 81% tổng tài sản

Cen Land, doanh nghiệp do Shark Hưng làm Phó Chủ tịch, báo lãi quý 2 đạt 41 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ, nhờ thị trường môi giới BĐS phục hồi tích cực.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt 348,7 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm đã giúp lợi nhuận gộp tăng lên 101,4 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 61,2 tỷ đồng của quý 2/2024.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 41 tỷ đồng, tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đạt được dù doanh thu tài chính giảm xuống còn 4,8 tỷ đồng, nhờ Cen Land tiết giảm hiệu quả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hóa chất Đức Giang nhắm lãi 880 tỷ quý 3, rót hơn 600 tỷ vào Nghi Sơn

Sau quý 2 lập đỉnh lợi nhuận, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch quý 3 với mục tiêu 880 tỷ và rót vốn lớn cho dự án tại Nghi Sơn.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh cho quý 3/2025 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt khoảng 2.907 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 3/2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880 tỷ đồng, tăng 19%.

Cơ cấu doanh thu của tập đoàn tiếp tục tập trung vào các sản phẩm chủ lực. Trong đó, mảng phốt pho vàng dự kiến đóng góp khoảng 1.300 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu. Một số sản phẩm khác cũng góp phần đáng kể gồm axit phosphoric HPO (85%) với doanh thu 260 tỷ đồng, phân bón DAP đạt 288 tỷ đồng, MAP 144 tỷ đồng và supe lân các loại khoảng 385 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?