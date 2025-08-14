Yuanta Việt Nam hạ mục tiêu kinh doanh 2025 sau nửa năm không đạt kỳ vọng

Yuanta Việt Nam vừa điều chỉnh giảm mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ và tổng doanh thu năm 2025 sau khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm không đạt kế hoạch đề ra.

Chiều 12/8, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã họp và thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh cho năm 2025.

Theo quyết định mới, mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ trung bình giảm từ 5.550 tỷ đồng xuống 5.042 tỷ đồng, tương ứng giảm 9%. Chỉ tiêu tổng doanh thu cũng được điều chỉnh từ 827 tỷ đồng xuống 793,6 tỷ đồng, giảm 4% so với kế hoạch ban đầu.

Công ty cho biết, dù giảm so với mục tiêu trước đó, kế hoạch mới vẫn được kỳ vọng là các cột mốc kinh doanh lịch sử nếu thực hiện thành công.

Quyết định điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh nửa đầu năm chưa đạt được tiến độ như dự kiến. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Yuanta Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 305,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty chỉ mới hoàn thành gần 37% kế hoạch ban đầu và hơn 38% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 51 tỷ đồng, giảm 28%.

Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2025 điều chỉnh của Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 5.571 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay gần 4.432 tỷ đồng, tăng 5% và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản.

Dư nợ giao dịch ký quỹ ở mức hơn 4.399 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng (4%) so với đầu năm, đồng thời công ty đã trích lập dự phòng suy giảm giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Phần dư nợ còn lại chủ yếu đến từ hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán, đạt hơn 32 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chứng khoán của khách hàng tham gia giao dịch ký quỹ được công ty giữ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Giá trị thị trường của tổng tài sản đảm bảo đến cuối quý 2/2025 đạt hơn 13.842 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thành viên cũng thông qua việc sửa đổi hợp đồng tín dụng CP/HCM/006-23 ký ngày 9/6/2023 với Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH – Chi nhánh TP.HCM, trị giá 120 tỷ đồng. Yuanta Việt Nam sẽ nhận thư hỗ trợ vay vốn từ Yuanta Securities Company Limited, đơn vị cùng tập đoàn, nhằm hỗ trợ khoản vay này. Đồng thời, công ty hủy thư bảo lãnh của Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited, đơn vị nắm giữ 94,1% vốn công ty, đối với khoản vay hiện tại tại Bangkok Bank – Hochiminh.