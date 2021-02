Cô giúp việc rút 100 triệu cho vay, biết nguồn gốc tiền, tôi hận vô cùng

Bầu bí vẫn phải nấu cơm, tôi đã cố gắng để có được những bữa cơm ngon. Vậy mà khi không vừa miệng, mẹ chồng thẳng thừng nhận xét: 'Con nên học My cách nấu ăn. Nó nhỏ tuổi hơn con, thế mà món nào nó cũng biết'.

Khi biết tôi được gả vào một gia đình giàu có, nhiều người nghĩ tôi sẽ có được một cuộc sống dư giả và hạnh phúc. Quả thật nhà chồng tôi rất có điều kiện, nhưng chính vì điều này mà tôi không được lòng bố mẹ chồng.



Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường. Nếu nói về kinh tế, nhà tôi không có cửa để so sánh với nhà thông gia. Còn bố mẹ chồng tôi luôn mong muốn con trai cưới được cô vợ môn đăng hộ đối. Lần đầu gặp tôi, mẹ chồng cũng nói thẳng quan điểm rằng bà không đồng ý mối nhân duyên này.

Chuyện tình cảm của tôi cứ thế bị cấm cản cho đến khi tôi mang bầu. Lúc này, nhà chồng mới đồng ý để chúng tôi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên đám cưới tổ chức khá đơn giản và sơ sài, khác hẳn với gia thế nhà chồng tôi.

Sau khi kết hôn, tôi càng cảm thấy lạc lõng. Mẹ chồng thì đòi hỏi cao, bắt tôi phải tham gia đủ các lớp học, từ cắm hoa đến làm bánh. Có người giúp việc, bà vẫn bắt tôi phải chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Còn chồng tôi thì không dám bênh vợ, vì nói thẳng ra, anh cũng phụ thuộc kinh tế bố mẹ nên lời nói không có trọng lượng.

Bầu bí vẫn phải nấu cơm, tôi đã cố gắng để có được những bữa cơm ngon. Vậy mà khi không vừa miệng, mẹ chồng thẳng thừng nhận xét: “Con nên học My cách nấu ăn. Nó nhỏ tuổi hơn con, thế mà món nào nó cũng biết (My là tên người giúp việc nhà tôi). Mẹ tưởng con sinh ra trong gia đình cơ bản, những việc này đều nắm rõ trong lòng bàn tay chứ”.

Hỏi ra mới biết, nhà My ở quê xuống cấp quá, mẹ chồng tôi không ngần ngại cho cô ấy 150 triệu. Ảnh minh họa

Những lúc ấy, tôi tủi thân lắm. Nhắc đến My, tôi càng ấm ức hơn. Rõ ràng tôi là con dâu, còn My chỉ là một cô giúp việc. Một bên người nhà, một bên người ngoài, thế mà mẹ chồng tôi luôn ưu ái và xem My như con.

Hôm vừa rồi bố mẹ tôi gọi điện hỏi vay 100 triệu, vì anh tôi vay nặng lãi bên ngoài. Bây giờ không có khả năng trả, người ta thì đến tận nhà siết nợ. Thương bố mẹ, tôi muối mặt vay mẹ chồng. Không ngờ bà chẳng cho, còn nói thẳng: “Mẹ nói rõ quan điểm với con. Thời gian này con chưa đi làm, ở nhà ăn tiêu tiền mồ hôi nước mắt của chồng. Nếu con vay mẹ thì bao giờ mới trả? Hơn nữa vay để trả tiền nặng lãi của anh con, mẹ không đồng ý”.

Tôi bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu. Chiều qua ngồi kể chuyện với My, cô ấy liền mở lời nói cho tôi vay tiền rồi chạy vào nhà cầm ra một cọc tiền trị giá 70 triệu. Hỏi ra mới biết, nhà My ở quê xuống cấp quá, mẹ chồng tôi không ngần ngại cho cô ấy 150 triệu. Còn tôi chỉ vay thôi, vậy mà bà còn khó dễ không cho.

Càng nghĩ càng thấy buồn bực, tôi muốn hỏi mẹ chồng cho ra lẽ, nhưng lại sợ tạo thêm khoảng cách. Theo mọi người, tôi có nên hỏi thẳng mẹ chồng để biết tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế không?