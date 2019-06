Trực tiếp xổ số miền Trung thứ tư hôm nay - KQ XSMT 12/6

Trực tiếp KQ XSMT 12/6 diễn ra lúc 17h giờ 15 phút, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.



Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/6 thứ tư được mở thưởng bởi 2 đài miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh.



Các bạn có thể xem lại vé số trúng thưởng XSMT hôm qua thứ ba ngày 11/6/2019 online nhanh dễ dàng





Kết quả xổ số miền Trung hôm qua thứ ba ngày 11/6/2019 gồm 2 đài Đắc Lắc, Quảng Nam

XSDLK - KQXSDLK - Kết quả xổ số kiến thiết Đắc Lắc 11/6/2019



Nếu may mắn trúng thưởng XSDLAK các bạn liên hệ ngay đến Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắc Lắc - Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột. Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433 để nhận thưởng.

XSQNM - KQXSQNM - Kết quả xổ số đài Quảng Nam 11/6/2019

Nếu may mắn trúng thưởng XSQNAM các bạn liên hệ ngay Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 04 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: (0510) 3811 536. FAX: (0510) 3851 302 để nhận thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG



Một tấm vé số truyền thống miền Trung trị giá 10.000 VND, có thể trúng nhiều giải từ nhỏ tới lớn

Cơ cấu giải

- Ngoài ra còn có:+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đLưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.Hàng ngày XSMT có 2 đài được quay số mở thưởng, riêng ngày thứ 5, thứ 7 có tới 3 đài.- Thứ 2 hàng tuần có các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên- Thứ 3 tuần này do đài Đắc Lắc, Quảng Nam- Thứ 4 chiều tối ngày hôm nay do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa- Thứ 5 có 3 đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình- Thứ 6 chiều nay do đài Gia Lai, Ninh Thuận- Thứ 7 ngày nay gồm 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông- Chủ nhật hàng tuần có 2 đài Khánh Hòa, Kon TumNếu trúng thưởng XSKT miền Trung ngày thứ tư ngày 12/6/2019 của một trong 2 đài bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng:Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà NẵngĐiện thoại: 0511 3621 909FAX: 0511 3621 909Địa chỉ: 03 Pasteur, Nha Trang, Tỉnh Khánh HòaĐiện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417FAX: (84).588 243 17