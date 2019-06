XSMN 12/6 - Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 4 hôm nay KQ XSMN 12/6

Xổ số miền Nam diễn ra hàng ngày lúc 16h15p, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

KQ XSMN thứ tư hàng tuần được mở thưởng bởi 3 đài truyền hình: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh.

Kết quả XSMN hôm qua thứ ba ngày 11/6/2019 gồm 3 đài miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu

XSBT - KQXSBT - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 11 tháng 6 năm 2019

Cơ cấu giải thưởng XSMN

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đLưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.-Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.- Thứ 2 hàng tuần có các đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau- Thứ 3 tuần này có 3 đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu- Thứ 4 hôm nay có 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng- Thứ 5 do 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận- Thứ 6 chiều nay do 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh- Thứ 7 do 4 đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang- Chủ nhật do 3 đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng