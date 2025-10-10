Hà Nội

Xe đông lạnh bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Vụ cháy xe đông lạnh chở trái cây xảy ra sáng sớm trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, may mắn không gây thương vong.

Huyền Hương

Sáng 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện để điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đông lạnh trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đã điều phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Xe cẩu cứu hộ sau đó được huy động để di chuyển phương tiện ra khỏi hiện trường, tránh ùn tắc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Cháy xe đông lạnh trên cao tốc #Nguyên nhân vụ cháy xe chở trái cây #Cứu hộ và xử lý cháy xe #Quản lý giao thông cao tốc #Điều tra vụ cháy xe

