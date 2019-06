Yamaha “nhá hàng” xe ga điện EC-05 hoàn toàn mới

Mẫu xe ga Yamaha EC-05 dự định sẽ được công bố cho thị trường Đài Loan vào tháng 8 năm nay, các yêu cầu về phạm vi hoạt động và hiệu suất của EC-05 được cải thiện nhờ các tế bào pin lithium-ion 2170 định dạng lớn của nhà sản xuất Gogoro tại thị trường này. Được biết, mẫu xe ga Yamaha chạy điện mới sẽ sử dụng công nghệ pin nhiên liệu Gogoro, công nghệ này lần đầu xuất hiện tại Đài Loan với các bộ pin có thể thay thế cho xe tay ga điện, cho phép người lái có thể dễ dàng và nhanh chóng thay pin cho xe khi chiếc xe đã hết pin. Gogoro cũng là hãng tiên phong trong việc sản xuất các pin dự phòng thay thế cho xe tay ga điện ở nhiều thành phố châu Âu hiện nay như Berlin và Paris, trong sự hợp tác cùng Bosch... Trong lần bắt tay với hãng xe máy Yamaha này, Gogoro sẽ cung cấp các bộ pin có thể tháo rời và thay bằng gói pin khác cho EC-05, nhờ vậy, Yamaha có thể tận dụng mạng lưới trạm sạc và đổi pin rộng rãi của Gogoro. Hiện tại, Gogoro đang chiếm 7% thị phần trong thị trường xe tay ga điện ở Đài Loan, trong khi các đối thủ là Kymco và Sym lại phổ biến và ưu thế hơn rất nhiều trong phân khúc xe tay ga trong nước. Với xe ga chạy điện EC-05, dù hãng Yamaha chưa công bố các thông số kỹ thuật chi tiết nhưng mẫu xe tay ga điện mới này được cho rằng sẽ có tốc độ tối đa không kém gì Gogoro 3 (82 km/h) và Gogoro 3 Plus (86 km/h). Dự kiến, thiết kế của xe ga điện Yamaha EC-05 mới sẽ lớn hơn so với những chiếc Gogoro hiện tại của Đài Loan, các chi tiết nhìn có vẻ không thay đổi. Đáng chú ý các đèn chiếu sáng của xe sẽ sử dụng bóng led. Sức mạnh của Gogoro 3 và Plus đều đến từ động cơ điện đặt giữa 6kW, cho mô-men xoắn 180Nm, truyền cho bánh sau lên tới hơn 80km/h. Nếu được bán phổ biến rộng rãi ở nhiều thị trường, chiếc xe ga điện Yamaha EC-05 hoàn toàn mới sẽ trở thành đối thủ của Honda PCX Electric - một dự án thí điểm của Honda tại Philippines và Indonesia. Video: Lộ diện xe ga điện Yamaha EC-05 hoàn toàn mới.

