Xiaomi Mi Band 4 màn hình màu, giá 700.000 đồng Việt Nam

Khoảng một tuần sau khi ra mắt tại thị trường Trung Quốc, chiếc vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 4 đã được đưa về Việt Nam thông qua con đường xách tay. Đây là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng Mi Band hỗ trợ màn hình màu. Ngoại hình vòng đeo tay thông minh Mi Band 4 không có nhiều thay đổi so với các thiết bị tiền nhiệm. Mặt trước là màn hình cảm ứng AMOLED có kích thước 0,95 inch, độ phân giải 240 x 120 pixel. Màn hình này có độ sáng cao, cho khả năng hiển thị tốt ở ngoài trời. Tuy nhiên, màu sắc của nó tương đối nhạt, hình ảnh hiển thị cũng không được sắc nét. Phím home cảm ứng trên Mi Band 4 được thiết kế phẳng so với bề mặt màn hình, thay vì làm lõm xuống như trên thế hệ Mi Band 3. Bên cạnh đó, người dùng có thể thay đổi hình nền hiển thị theo sở thích bằng cách kết nối với ứng dụng Mi Fit. Thiết bị cũng hỗ trợ điều khiển phát nhạc trên smartphone, nhận thông báo từ các ứng dụng như tin nhắn, Facebook, WhatsApp hoặc kiểm soát các thiết bị thuộc hệ sinh thái thông minh của Xiaomi. Mặt sau được bố trí cảm biến đo nhịp tim và chân sạc. Mi Band 4 vẫn hỗ trợ đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe như đếm bước chân, lượng calo tiêu thụ, theo dõi giấc ngủ. Do là phiên bản xách tay từ thị trường nội địa Trung Quốc, chiếc Mi Band 4 này gặp phải một số lỗi về phần mềm như không hiển thị được thông báo bằng tiếng Việt. Ngoài ra, khi kết nối với smartphone, nếu ngôn ngữ hệ thống trên điện thoại là tiếng Việt, Mi Band 4 sẽ hiển thị nội dung bằng tiếng Trung Quốc. Người dùng cần phải chuyển sang tiếng Anh để có thể sử dụng. Theo Xiaomi, thiết bị này có khả năng kháng nước 5ATM (ở độ sâu 50 m trong vòng một tiếng).Giá Xiaomi Mi Band 4 đang được các cửa hàng chào bán với mức khoảng 700.000 đồng. Máy sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Samsung Galaxy Fit e, Zeblaze Plug C và Huawei Band 3e.

