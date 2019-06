Xe sang BMW 525i "siêu rẻ", chỉ 270 triệu tại Việt Nam

Cụ thể, chiếc xe sang BMW 525i đời 2004 đã lăn bánh khoảng 15 năm này đang được chủ xe rao bán với giá 270 triệu, chưa thương lượng. Nghĩa là nếu người mua có ý nghiêm túc thì giá xe hoàn toàn có thể thấp hơn nữa. Đáng chú ý, giá này không bằng một chiếc Kia Morning mới. Tất nhiên, đây là một chiếc xe cũ tới 15 năm, nhưng điều này cho thấy sự mất giá của các mẫu xe Đức nói chung trên thị trường. Vì với tuổi đời như thế này, người mua xe còn phải lường trước các chi phí phát sinh để sửa chữa và bảo trì chiếc xe trong quá trình sử dụng, tốn kém hơn xe mới. Nếu may mắn, người mua có thể gặp được một chiếc xe BMW cũ đã được chủ xe trước nâng cấp và thay thế các linh kiện cần thiết, nhờ đó chi phí để hoàn thiện chiếc xe khi sử dụng sẽ thấp hơn. Bù lại, khi lái chiếc xe này ra đường thì đẳng cấp và sang trọng hơn một chiếc Morning nhiều lần. Dù đã qua 15 năm nhưng kiểu dáng của chiếc BMW 525i này vẫn còn rất hợp nhãn, thời trang chứ không hề bị lỗi thời. Một số chi tiết đã cũ theo thời gian nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm để hình thức của chiếc xe. Bên trong, các chi tiết của chiếc xe sang BMW 525i cũ 2004 này cũng đã được chủ xe chăm chút khá chỉnh chu với ghế ngồi và trần xe được bọc lại da mới, toàn bộ khoang nội thất cũng đã được vệ sinh sạch sẽ. Cụm đồng hồ điều khiển ngoài những chức năng thông thường như báo tốc độ, quãng đường đi, nhiên liệu còn lại, mức tiêu hao nhiên liệu…vv. Số km hiển thị trên đồng hồ cho thấy chiếc xe đã lăn bánh được khá nhiều. Hệ thống Portable Navigation System Plus trên mẫu xe sang BMW đời cũ này cũng được trang bị giao diện màn hình cảm ứng, tích hợp bluetooth với chức năng trò chuyện rảnh tay khá hiện đại dù có mặt tới 15 năm. Về trang thiết bị an toàn, xe được trang bị hệ thống túi khí cho toàn bộ ghế trước (ghế phụ có nút không kích hoạt hệ thống khi có trẻ em), túi khí bên và đệm khí bảo vệ đầu. Hệ thống an toàn và ổn định xe điện tử DSC của xe tích hợp nhiều công nghệ được đánh giá cao thời điểm mới ra mắt. Khối động cơ 255 mã lực của BMW 525i thuộc dòng 5-Series (E60) này được đánh giá một trong những động cơ hay nhất từ trước đến nay. Trên thị trường xe ôtô cũ, giá xe sang BMW 525i đời 2004 hiện được chào bán từ khoảng hơn 300 triệu đồng, tùy thuộc vào hình thức xe. Chiếc xe trong bài viết này được xem là khá rẻ. Video: Xe sang BMW 525i đời cũ chỉ hơn 200 triệu đồng.

