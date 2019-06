Xe ôtô bán tải chạy điện Trung Quốc chỉ hơn 100 triệu đồng

Xe bán tải điện đang được nhiều hãng sản xuất, nhưng Pickman của Kaiyun Motors (công ty xe Trung Quốc) mới đây đã cho ra mắt một chiếc bán tải nhỏ gọn và tiện dụng. Chiếc xe ôtô bản tải chạy điện của Trung Quốc này được xem là khá phù hợp với việc di chuyển trong phố. Theo trang tin chuyện ngành Motor1 dẫn thông tin từ nhà sản xuất cho biết, xe bán tải điện Pickman có tải trọng thực tế lên tới 1.000 kg, mặc dù theo định mức nó chỉ dừng ở mức 600 kg. Thùng xe được thiết kế có thể mở cả 2 bên và phía sau khiến việc bốc xếp hàng dễ dàng từ mọi hướng. Xe bán tải Pickman mới chạy hoàn toàn bằng điện, nên dưới nắp ca-pô có thể tận dụng làm khoang chứa đồ với dung tích 64 lít. Xe sử dụng động cơ điện đẩy bánh sau, trang bị pin 100 Ah đặt ở trung tâm xe, cho công suất khoảng 4 mã lực, vận tốc tối đa chỉ 40 km/h. Theo nhà sản xuất xe ôtô điện Trung Quốc cho hay, Pickman có thể chạy 110 km cho 1 lần sạc và mất tới từ 8 đến 10 tiếng để sạc đầy pin. Đây được xem là một hạn chế của Pickman với những người muốn dùng xe chuyên chở hàng quãng đường xa hơn. Bên trong khoang nội thất của xe được thiết kế khá đơn giản với hai chỗ ngồi, để giành không gian cho phần thùng phía sau. Các tùy chọn bao gồm điều hòa không khí, ghế nóng và bánh xe hợp kim. “Những chiếc xe ôtô điện mini được xem là quá đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng trong các đô thị cũng như trang trại nhỏ hiện nay", ông Wang Wang Chao, người sáng lập Kaiyun cho hay. Kaiyun Motors Co Ltd. được thành lập vào năm 2014 có trụ sở tại Xingtai, Trung Quốc. Kaiyun Motors Co., Ltd. hoạt động như một công ty con của CSG Industrial Design Co., Ltd. Hãng xe này cho biết đặt kỳ vọng bán được 10 nghìn chiếc bán tải Pickman tại thị trường Mỹ và châu Âu trong năm nay. Với mức giá xe ôtô Pickman bán tải chỉ khoảng từ 5.000 USD tại thị trường Mỹ (tương đương 100 triệu đồng) và rẻ hơn tại Trung Quốc, chiếc bán tải nhỏ này không kém phần hấp dẫn với những người dùng đang có nhu cầu phù hợp - đặc biệt là nó không gây ô nhiễm khí thải. Video: Xe ôtô bán tải chạy điện giá siêu rẻ tại Trung Quốc.

