Xe giá rẻ Honda Brio ồ ạt cập bến đại lý Hà Nội

Mẫu xe giá rẻ Honda Brio sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 18/6 tới. Một lô xe lớn đã được nhập về và chuyển tới các đại lý trước ngày ra mắt. Giá bán của xe sẽ được công bố trong tuần sau. Sự xuất hiện của mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio khiến phân khúc hatchback hạng A thêm sôi động. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Suzuki Celerio và VinFast Fadil. Honda Brio được nhập khẩu từ Indonesia. Tại thị trường Việt Nam, Honda Brio có 3 phiên bản gồm G, RS và RS 2 tông màu. Bản RS và RS 2 tông màu có mặt ca-lăng đen cùng logo RS đỏ, mâm xe 15 inch phay xước, cột B màu đen và có cánh gió đuôi. Hệ thống chiếu sáng của cả 3 phiên bản đều ở dạng halogen. Bản Brio G có gương chỉnh điện trong khi bản RS có thêm chức năng gập điện. Riêng bản RS 2 tông màu có nóc xe màu đen. Qua hình ảnh từ hội nhóm Honda Brio trên mạng xã hội, phiên bản thấp nhất Brio G vẫn chưa xuất hiện tại các đại lý. Khác với 2 bản cao cấp hơn, Brio G có lưới tản nhiệt mạ chrome, mâm xe 14 inch, cột B đồng màu sơn xe, không có xi-nhan gương và không có cánh gió. Bên trong nội thất, Honda Brio có ghế bọc nỉ, chỉnh cơ. Bản RS có màn hình giải trí 6,1 inch của Sony. Hệ thống âm thanh 4 loa trên bản G và 6 loa trên RS. Bản cao cấp RS có các đường viền màu cam trong cabin nhằm tăng tính thể thao. Vô-lăng 3 chấu tích hợp nút chức năng. Xe không có hệ thống khởi động bằng nút bấm, vẫn sử dụng chìa thông thường. Honda Brio trang bị duy nhất động cơ 1.2L, SOHC, công suất 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 110 Nm tại 4.800 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp. Bản RS có tính năng chống trộm và khoá cửa tự động. Theo lời một nhân viên đại lý Honda Hà Nội, hiện đại lý đã cho đặt cọc Brio, mức tiền cọc từ 5 đến 10 triệu đồng. Honda Việt Nam chưa công bố giá bán chính thức nhưng một nhân viên đại lý Honda Long Biên tiết lộ, mức giá khởi điểm cho Brio rơi vào khoảng 350 triệu đồng. Mức giá Honda Brio mới này được cho là khá tốt, đặc biệt khi sử dụng hộp số vô cấp. Kia Morning AT có giá thấp nhất 355 triệu, Toyota Wigo AT giá 405 triệu và Hyundai Grand i10 AT có giá 380 triệu đồng, VinFast Fadil đang được ưu đãi có giá từ 395 triệu đồng. Video: Tìm hiểu chi tiết xe giá rẻ Honda Brio sắp ra mắt Việt Nam.

Mẫu xe giá rẻ Honda Brio sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 18/6 tới. Một lô xe lớn đã được nhập về và chuyển tới các đại lý trước ngày ra mắt. Giá bán của xe sẽ được công bố trong tuần sau. Sự xuất hiện của mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio khiến phân khúc hatchback hạng A thêm sôi động. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Suzuki Celerio và VinFast Fadil. Honda Brio được nhập khẩu từ Indonesia. Tại thị trường Việt Nam, Honda Brio có 3 phiên bản gồm G, RS và RS 2 tông màu. Bản RS và RS 2 tông màu có mặt ca-lăng đen cùng logo RS đỏ, mâm xe 15 inch phay xước, cột B màu đen và có cánh gió đuôi. Hệ thống chiếu sáng của cả 3 phiên bản đều ở dạng halogen. Bản Brio G có gương chỉnh điện trong khi bản RS có thêm chức năng gập điện. Riêng bản RS 2 tông màu có nóc xe màu đen. Qua hình ảnh từ hội nhóm Honda Brio trên mạng xã hội, phiên bản thấp nhất Brio G vẫn chưa xuất hiện tại các đại lý. Khác với 2 bản cao cấp hơn, Brio G có lưới tản nhiệt mạ chrome, mâm xe 14 inch, cột B đồng màu sơn xe, không có xi-nhan gương và không có cánh gió. Bên trong nội thất, Honda Brio có ghế bọc nỉ, chỉnh cơ. Bản RS có màn hình giải trí 6,1 inch của Sony. Hệ thống âm thanh 4 loa trên bản G và 6 loa trên RS. Bản cao cấp RS có các đường viền màu cam trong cabin nhằm tăng tính thể thao. Vô-lăng 3 chấu tích hợp nút chức năng. Xe không có hệ thống khởi động bằng nút bấm, vẫn sử dụng chìa thông thường. Honda Brio trang bị duy nhất động cơ 1.2L, SOHC, công suất 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 110 Nm tại 4.800 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp. Bản RS có tính năng chống trộm và khoá cửa tự động. Theo lời một nhân viên đại lý Honda Hà Nội, hiện đại lý đã cho đặt cọc Brio, mức tiền cọc từ 5 đến 10 triệu đồng. Honda Việt Nam chưa công bố giá bán chính thức nhưng một nhân viên đại lý Honda Long Biên tiết lộ, mức giá khởi điểm cho Brio rơi vào khoảng 350 triệu đồng. Mức giá Honda Brio mới này được cho là khá tốt, đặc biệt khi sử dụng hộp số vô cấp. Kia Morning AT có giá thấp nhất 355 triệu, Toyota Wigo AT giá 405 triệu và Hyundai Grand i10 AT có giá 380 triệu đồng, VinFast Fadil đang được ưu đãi có giá từ 395 triệu đồng. Video: Tìm hiểu chi tiết xe giá rẻ Honda Brio sắp ra mắt Việt Nam.