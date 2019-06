Video: Hướng dẫn tải iOS 13 trực tiếp trên iPhone

Video: Hướng dẫn tải iOS 13 trực tiếp ngay trên iPhone.

iOS 13 cho iPhone mang đến tính năng chụp ảnh xoá phông High-Key Light Mono khá độc đáo. Chỉ tiếc rằng, tính năng này chỉ áp dụng với những dòng máy đời mới như iPhone Xs, Xs Max và Xr. Ngoài ra, phiên bản mới cũng sẽ vá những lỗi lớn trong phiên bản beta đầu tiên, đồng thời, cải thiện hiệu suất hoạt động.

Bước 1: Để cập nhật lên phiên bản iOS 13 beta 2 trực tiếp trên iPhone, bạn vui lòng truy cập đường dẫn trên trình duyệt Safari của iPhone hoặc tại đây

Apple vừa mang đến cho người dùng iOS 13 beta 2, phiên bản này cho phép người dùng có thể nâng cấp qua OTA.

Bước 2: Sau khi truy cập thành công đường dẫn trên, bạn tiếp tục nhấn Install 3 lần trước khi khởi động lại (restart) máy.

Sau khi khởi động xong, bạn có thể truy cập Setting > General > Software Update để tiến hành cập nhật iOS 13 Beta 2. Nếu bạn đang chạy sẵn iOS 13 Beta 1, bạn có thể truy cập trực tiếp Setting > General > Software Update để tiến hành nâng cấp lên phiên bản mới.

Các thiết bị tương thích iOS 13: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone SE