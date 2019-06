Tỷ phú đánh rơi siêu du thuyền 38 triệu USD xuống biển

Siêu du thuyền sang trọng MY Song đã rơi xuống biển trong một cơn bão. Vấn đề ở chỗ không ai biết du thuyền đã bị sóng đánh rơi xuống biển. Đội tìm kiếm đã tìm thấy du thuyền khi nó trôi nổi trên biển. Tuy vậy, du thuyền MY Song bị hư hỏng nghiêm trọng. Lần cuối người ta nhìn thấy MY Song là khi nó được kéo về phía đảo Menorca với hơn nửa thân thuyền ngập dưới nước.Siêu du thuyền MY Song dài 126 m, thuộc sở hữu của tỷ phú Pier Luigi Loro Piana. Du thuyền này đang trên đường tới Sardinia (Italy). Nó được vận chuyển bằng tàu vận tải hạng nặng sau khi lướt sóng ở Bắc Mỹ. Pier Luigi là cháu trai của Pietro Loro Piana, nhà sáng lập công ty sản xuất vải cao cấp hàng đầu thế giới Loro Piana. Năm ngoái, Forbes ước tính tài sản của Pietro Loro Piana vào khoảng 1,6 tỷ USD. MY Song được hoàn thiện năm 2016 và đoạt giải siêu du thuyền World Superyacht Award 2017 một năm sau đó nhờ thiết kế sang trọng và kích thước cực lớn. MY Song cao 56 m và có thể đạt tốc độ 55,5 km/h.

Siêu du thuyền sang trọng MY Song đã rơi xuống biển trong một cơn bão. Vấn đề ở chỗ không ai biết du thuyền đã bị sóng đánh rơi xuống biển. Đội tìm kiếm đã tìm thấy du thuyền khi nó trôi nổi trên biển. Tuy vậy, du thuyền MY Song bị hư hỏng nghiêm trọng. Lần cuối người ta nhìn thấy MY Song là khi nó được kéo về phía đảo Menorca với hơn nửa thân thuyền ngập dưới nước. Siêu du thuyền MY Song dài 126 m, thuộc sở hữu của tỷ phú Pier Luigi Loro Piana. Du thuyền này đang trên đường tới Sardinia (Italy). Nó được vận chuyển bằng tàu vận tải hạng nặng sau khi lướt sóng ở Bắc Mỹ. Pier Luigi là cháu trai của Pietro Loro Piana, nhà sáng lập công ty sản xuất vải cao cấp hàng đầu thế giới Loro Piana. Năm ngoái, Forbes ước tính tài sản của Pietro Loro Piana vào khoảng 1,6 tỷ USD. MY Song được hoàn thiện năm 2016 và đoạt giải siêu du thuyền World Superyacht Award 2017 một năm sau đó nhờ thiết kế sang trọng và kích thước cực lớn. MY Song cao 56 m và có thể đạt tốc độ 55,5 km/h.