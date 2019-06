Toyota Hiace thế hệ mới bán ra 1 tỷ đồng tại Philippines

Có thể thấy, Toyota Hiace 2020 mới vẫn duy trì tổng thể vuông vức với nhiều đường nét liên hệ với thế hệ thứ 5. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng nhận biết đây là một chiếc Hiace thế hệ mới nối tiếp. Tuy nhiên, những chi tiết khác đều thay đổi và cải tiến rõ nét, nhất là ở đầu xe. Toyota Hiace mới gồm 2 phiên bản bao gồm: Bình Thường/ Mui xe tiêu chuẩn (Normal/Standard Roof) và phiên bản kéo dài trục cơ sở với mui cao (Long/High Roof); kích thước cụ thể đã bao gồm so sánh với thế hệ cũ: Bản tiêu chuẩn (DxRxC) lần lượt: 5.265 mm (+570 mm), rộng 1.950 mm (+255 mm), cao 1.990 mm (+10 mm); với chiều dài cơ sở 3.210 mm (+640 mm). Phiên bản kéo dài trục cơ sở (DxRxC) lần lượt: 5.915 mm (+535 mm) x 1.950 mm (+70 mm) x 2.280 mm (-5 mm) với chiều dài cơ sở 3.860mm (+750 mm). So với thế hệ cũ, có thể thấy kích thước của Toyota Hiace mới được cải thiện rõ rệt. Thiết kế đầu xe với ặt ca-lăng xe tích hợp cụm lưới tản nhiệt được thiết kế lại vuông vức hơn và nối liền cụm đèn pha. Khi nhìn ngang, phần đầu Hiace mới có thiết kế dài hơn trước và ô cửa kính lái được khoét sâu hơn. Thiết kế mới này được cho là sẽ giúp xe an toàn hơn trong các vụ tai nạn đâm trực diện so với đời trước. Nhìn từ phía sau, cụm đèn hậu của Hiace mới được kéo dài hơn so với đời trước; cả cụm đèn pha và đèn hậu đều sử dụng loại bóng halogen. Toyota Hiace thế hệ mới không chỉ đổi mới toàn diện về thiết kế mà còn cải thiện không gian nội thất. Không gian cabin của Hiace mới còn được thiết kế lại cho cảm giác cao cấp hơn, điểm mới nổi bật nhất là cụm đồng hồ hỗ trợ lái là dạng 2 analog lớn tích hợp màn hình hiển thị thông tin TFT ngay chính giữa. Ngoài ra, vô lăng 3 chấu của xe cũng đã được thiết kế mới tích hợp các nút chức năng nhiều hơn, các núm điều hoà được đưa lên cao và cụm nút cũng được sửa đổi, bên cạnh bảng táp lô và cửa khe gió điều hoà được thiết kế lại hoàn toàn. Toyota đã bố trí tổng cộng 29 tùy chọn sắp xếp chỗ ngồi và không gian tùy theo phiên bản và mục đích sử dụng (số ghế tối đa là 17). Tại thị trường Philippines, mẫu xe này được phân loại thành 3 cấu hình: Commuter Deluxe, GL Grandia, GL Grandia Tourer. Về động cơ, Toyota Hiace mới được trang bị 2 phiên bản động cơ bao gồm: dầu 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.8 L và động cơ xăng V6 3.5 L sử dụng kết hợp với 2 tùy chọn hộp số sàn và tự động 6 cấp (6MT/AT). Phiên bản tại Philippines là bản Toyota Hiace GL Grandia Tourer. Bản này sử dụng động cơ 2.8L DOHC 16-valve Inline-4 VG Turbodiesel, cho công suất 163 mã lực tại vòng tua 3600 rpm và 420 Nm tại vòng tua 1400-2200 rpm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Giá xe Toyota Hiace tại Philippines là 2,220,000 Peso (khoảng 1 tỷ đồng). Toyota Hiace thế hệ mới bán ra lần đầu tại Philippines trước khi dần dần được giới thiệu ở các quốc gia khác. Chắc chắn mẫu xe này sẽ được Toyota Việt Nam phân phối trong tương lai. Video: Trải nghiệm nhanh Toyota Hiace tại Việt Nam.

