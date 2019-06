Toyota Corolla Altis 2019 sắp ra mắt Thái Lan, chờ về Việt Nam

Toyota Corolla Altis 2019 mới hiện là một trong những mẫu ôtô được người yêu xe tại Đông Nam Á mong chờ nhất. Không để người yêu xe thất vọng, hãng Toyota đã lên kế hoạch giới thiệu chiếc xe sedan Corolla Altis thế hệ mới tại Thái Lan vào tháng 8 năm nay, ít nhất là theo nguồn tin từ tạp chí Headlightmag. Tạp chí ôtô nổi tiếng của Thái Lan cho biết, Toyota Corolla Altis 2019 ở Đông Nam Á sẽ giống với xe đã ra mắt Đài Loan vào hồi tháng 4 năm nay. Đồng thời, xe cũng sẽ có thiết kế giống với xe dành cho thị trường châu Âu cũng như Trung Quốc và khác phiên bản ở Mỹ. Nhìn chung, Corolla thế hệ thứ 12 là một chiếc xe hoàn toàn mới khi được xây dựng trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-C, cũng đang dùng cho Prius và C-HR. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.780 x 1.435 mm, như vậy, nó dài hơn 10mm, rộng hơn 5mm và thấp hơn 45mm so với mẫu sedan đời cũ. Việc giảm bớt đáng kể chiều cao xe góp phần đem đến cho Corolla mới vẻ ngoài năng động hơn. Chiều dài cơ sở của xe vẫn là 2.700mm, dung tích cốp 470 lít. So với Honda Civic, Altis mới dài hơn 10mm, rộng hơn 1mm và cao hơn 19mm, trục cơ sở của hai mẫu xe này là như nhau. Bên trong của Toyota Corolla Altis thế hệ mới có hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 với màn hình cảm ứng, tương thích Apple CarPlay. Nằm bên dưới màn hình trung tâm là cửa gió điều hòa. Bên dưới nữa là một màn hình nhỏ và 2 núm xoay chỉnh điều hòa. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ mới, trông hiện đại hơn, cụm điều khiển trung tâm rộng và cao, bệ tì tay hàng ghế sau, cửa gió điều hòa hàng ghế sau hay sạc điện thoại thông minh không dây. Tất nhiên, những trang bị này có thể sẽ thay đổi tùy theo từng bản trang bị và thị trường. Corolla Altis có thể ra mắt khách hàng ở Thái Lan với hai lựa chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên - 1.6 lít và 1.8 lít, cùng một biến thể hybrid 1.8 lít sẽ bổ sung sau. Nếu vậy, động cơ tiêu chuẩn nhất của Toyota Corolla Altis tại Thái Lan có thể là 1ZR-FAE Dual VVT-i, công suất 132 mã lực và mô-men xoắn 159Nm, với hộp số sàn 6 cấp hoặc số vô cấp CVT. Đơn vị 1.8L có thể là cỗ máy 2ZR-FE Dual VVT-i cho 140 mã lực và 173Nm, đi kèm hộp số tự động Super CVT-i 7 cấp ảo. Hệ truyền động hybrid 1.8L sẽ kết hợp động cơ 2ZR-FXE Atkinson công suất 120 mã lực/142Nm với một động cơ điện 71 mã lực/163Nm. Sức mạnh tổng cộng được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số CVT. Giá xe Toyota Corolla Altis 2019 hiện chưa được công bố. Video: Toyota Corolla Altis 2019 chờ ngày về Việt Nam.

