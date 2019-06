Top xe ôtô cỡ nhỏ nhưng an toàn nhất năm 2019

Trong số top xe ôtô cỡ nhỏ an toàn nhất - Honda Insight là mẫu xe không chỉ tiết kiệm nhiên liệu và tiện nghi mà còn được chấm điểm an toàn rất cao của IIHS và NHTSA, đặc biệt với va chạm ở tốc độ thấp và tốc độ cao. Tất cả biến thể Honda Insight 2019 đều được trang bị Honda Sensing, gói trợ lái chủ động gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, trợ giúp giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Tất cả biến thể của mẫu xe cỡ nhỏ Kia Forte 2019 đều được trang bị công nghệ chống va chạm và được NHTSA đánh giá cao. Tuy nhiên, phiên bản dùng đèn pha halogen tiêu chuẩn lại không được IIHS đánh giá cao. Xe ôtô cỡ nhỏ được người dùng đánh giá cao ở thiết kế, khả năng xử lý lái và an toàn. Phiên bản Mazda3 2019 đạt điểm khá cao của NHTSA và IIHS về khả năng chống va chạm. Có vẻ ngoài thiết kế dữ dằn, Hyundai Elantra 2019 phù hợp với nhiều người dùng khác nhau. IIHS xếp hạng mức cao nhất Top Safety Pick+ cho bản dùng đèn pha LED (Sport và Limited). Riêng các bản SE, SEL, Value Edition và Eco dùng đèn pha halogen không được đánh giá cao. Mẫu sedan Toyota Prius không chỉ nổi tiếng ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn được trang bị gói tính năng an toàn Toyota Safety Sense P, gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Thiết kế kiểu hình hộp khá kén khách, mẫu xe hình hộp Kia Soul mới chỉ có bản Plus (+) được trang bị các tính năng an toàn như phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm trước. Hyundai Elantra GT 2019 được IIHS và NHTSA đánh giá cao trong các bài kiểm tra an toàn. Bản N-Line được trang bị tính năng cảnh báo va chạm trước, phanh tự động khẩn cấp và phát hiện người đi bộ. Nếu bạn tìm kiếm xe ở phân khúc hạng C với nhiều tùy chọn và an toàn cao, Elantra GT sẽ là lựa chọn sáng giá. Thiết kế đẹp, khả năng lái cải thiện, mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Corolla Hatchback 2019 được chấm điểm cao ở khả năng chống va chạm, bảo vệ tốt tính mạng người trên xe. Video: Top xe hatchback cỡ nhỏ tốt nhất năm 2019.

Trong số top xe ôtô cỡ nhỏ an toàn nhất - Honda Insight là mẫu xe không chỉ tiết kiệm nhiên liệu và tiện nghi mà còn được chấm điểm an toàn rất cao của IIHS và NHTSA, đặc biệt với va chạm ở tốc độ thấp và tốc độ cao. Tất cả biến thể Honda Insight 2019 đều được trang bị Honda Sensing, gói trợ lái chủ động gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, trợ giúp giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Tất cả biến thể của mẫu xe cỡ nhỏ Kia Forte 2019 đều được trang bị công nghệ chống va chạm và được NHTSA đánh giá cao. Tuy nhiên, phiên bản dùng đèn pha halogen tiêu chuẩn lại không được IIHS đánh giá cao. Xe ôtô cỡ nhỏ được người dùng đánh giá cao ở thiết kế, khả năng xử lý lái và an toàn. Phiên bản Mazda3 2019 đạt điểm khá cao của NHTSA và IIHS về khả năng chống va chạm. Có vẻ ngoài thiết kế dữ dằn, Hyundai Elantra 2019 phù hợp với nhiều người dùng khác nhau. IIHS xếp hạng mức cao nhất Top Safety Pick+ cho bản dùng đèn pha LED (Sport và Limited). Riêng các bản SE, SEL, Value Edition và Eco dùng đèn pha halogen không được đánh giá cao. Mẫu sedan Toyota Prius không chỉ nổi tiếng ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn được trang bị gói tính năng an toàn Toyota Safety Sense P, gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Thiết kế kiểu hình hộp khá kén khách, mẫu xe hình hộp Kia Soul mới chỉ có bản Plus (+) được trang bị các tính năng an toàn như phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm trước. Hyundai Elantra GT 2019 được IIHS và NHTSA đánh giá cao trong các bài kiểm tra an toàn. Bản N-Line được trang bị tính năng cảnh báo va chạm trước, phanh tự động khẩn cấp và phát hiện người đi bộ. Nếu bạn tìm kiếm xe ở phân khúc hạng C với nhiều tùy chọn và an toàn cao, Elantra GT sẽ là lựa chọn sáng giá. Thiết kế đẹp, khả năng lái cải thiện, mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Corolla Hatchback 2019 được chấm điểm cao ở khả năng chống va chạm, bảo vệ tốt tính mạng người trên xe. Video: Top xe hatchback cỡ nhỏ tốt nhất năm 2019.