Top 10 siêu xe giá triệu đô, mạnh nhất thế giới

Ferrari SF90 Stradale. Là siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của Ferrari, SF90 Stradale được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép và ba động cơ điện cho tổng công suất 986 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 340 km/h. Siêu xe mạnh nhất thế giới này sẽ xuất hiện trong năm tới với giá bán xấp xỉ 1 triệu USD. Mercedes-AMG One. Tuy là siêu xe mạnh nhất của hãng xe Đức, Mercedes-AMG One chỉ sử dụng động cơ hybrid V6 tăng áp có dung tích khiêm tốn 1.6L nhưng cho công suất tới 1.000 mã lực. Nhờ thiết kế khí động học hiện đại, siêu xe có thể tăng tốc 0-200 km/h trong 6 giây, tốc độ tối đa 350 km/h. Mercedes-AMG One có giá khởi điểm từ 2,6 triệu USD, chỉ sản xuất 275 chiếc. McLaren Speedtail. Động cơ hybrid V8 4.0L tăng áp kép của McLaren Speedtail sản sinh công suất tới 1.036 mã lực, tăng tốc 0-300 km/h trong 12,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 402 km/h. Chỉ 106 chiếc được sản xuất với giá bán từ 2,2 triệu USD. Siêu xe của McLaren sẽ tới tay khách hàng trong năm tới. Aston Martin Valkyrie. Nếu có đối thủ nào đó thách thức Mercedes-AMG One trong danh sách này thì đó ắt hẳn là siêu xe Aston Martin Valkyrie. Là sản phẩm hợp tác giữa hãng xe Anh quốc và Red Bull Racing, Valkyrie được trang bị động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, không tăng áp, được trợ điện cho tổng công suất 1.160 mã lực. Siêu xe sẽ tới tay khách hàng trong 2020 với giá 2,3 triệu USD. Chỉ 40 chiếc được sản xuất. Bugatti Divo. Động cơ “khủng” W16 8.0L bốn bộ tăng áp của Bugatti Divo cho công suất 1.479 mã lực, mạnh tương đương Chiron nhưng lực ép xuống mặt đường lớn hơn, hệ thống treo tốt hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Tốc độ tối đa của siêu xe là 380 km/h, chỉ sản xuất 40 chiếc với giá bán 5,7 triệu USD/chiếc. Koenigsegg Jesko. Được trang bị động cơ V8 5.0L tăng áp kép cho công suất 1.281 mã lực (hoặc 1.603 mã lực nếu dùng nhiên liệu E85), siêu xe của Thụy Điển đạt tốc độ kỷ lục 448 km/h, tương đương Agera RS trước đó. Sử dụng hộp số đa ly hợp 9 cấp kiểu mới, Koenigsegg Jesko được sản xuất với số lượng hạn chế 125 chiếc, giá bán 2,85 triệu USD/chiếc, tới tay khách hàng trong năm tới. Hennessey Venom F5. Venom F5 là minh chứng cho thấy người Mỹ có thể phát triển hypercar ngay cả khi không có nhiều tiềm lực như châu Âu. Hennessey mở ra chương mới với siêu xe đạt tốc độ 483 km/h, tăng tốc 0-96 km/h dưới 2 giây nhờ động cơ V8 7.6L tăng áp kép cho công suất 1.600 mã lực. Chỉ 24 chiếc được sản xuất với giá bán 1,6 triệu USD/chiếc. Siêu xe sẽ tới tay khách hàng trong năm 2020. SSC Tuatara. Tiếp bước đồng hương Hennessey, SSC cũng tự mình phát triển nhiều siêu xe danh giá. Trong số này có Ultimate Aero, từng đạt kỷ lục nhanh nhất thế giới trước khi bị siêu xe Veyron Super Sport của Bugatti qua mặt năm 2010. Tâm huyết mới nhất của SSC là siêu xe Tuatara, mạnh tối đa 1.750 mã lực, sử dụng động cơ V8 5.9L tăng áp kép. Được phát triển từ năm 2011, 100 siêu xe SSC Tuatara đầu tiên sẽ tới tay khách hàng từ tháng 8 năm nay. Mỗi chiếc Tuatara trị giá 1,6 triệu USD. Pininfarina Battista. Là siêu xe điện 100%, Battista sử dụng tới bốn động cơ điện cho tổng công suất 1.877 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong chưa tới 2 giây, tốc độ tối đa trên 350 km/h. Chỉ 150 chiếc được sản xuất, giá bán từ 2-2,5 triệu USD/chiếc. Siêu xe sẽ tới tay khách hàng trong năm tới. Rimac C_Two. Từng gây tiếng vang với Concept_One, hãng sản xuất siêu xe điện mới toanh của Croatia đã quay trở lại với C_Two. Thông số của siêu xe này tương tự Pininfarina Battista nhưng khả năng tăng tốc nhanh hơn, từ 0-100 km/h trong 1,85 giây, tốc độ tối đa 412 km/h. Chỉ 150 chiếc được sản xuất, giá bán 2 triệu USD/chiếc, giao xe trong năm 2020.

