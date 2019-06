Suzuki Ertiga 2019 siêu rẻ tại Việt Nam nhờ thiếu trang bị

Theo một số nguồn tin cho hay, khi ra mắt vào cuối tháng 6 này - mẫu xe giá rẻ Suzuki Ertiga 2019 mới được sẽ được cung cấp với 2 phiên bản nhưng dựa trên bảng thông số rò rỉ, mẫu xe của Suzuki sẽ không có hệ thống cân bằng điện tử như nhiều đồn đoán, ngay cả bản cao cấp. Ngoài ra, với sự vắng bóng của ga tự động, những tính năng an toàn trên phương tiện chỉ gói gọn ở 2 túi khí trước, công nghệ phân phối lực phanh điện tử hay hệ thống chống bó cứng phanh ABS...những trang bị tương tự như trên dòng Swift mới được ra mắt tại Việt Nam cách đây không lâu. Theo nhà sản xuất, Suzuki Ertiga 2019 mới được xây dựng trên nền tảng khung gầm Heartect mới, giúp xe cứng và nhẹ hơn. Thiết kế đầu xe được thay đổi theo hướng thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Cụm đèn pha projector hình thang và lưới tản nhiệt hình lục giác mạ crôm. Đèn hậu của xe thiết kế dạng chữ L khiến đuôi xe trông bắt mắt hơn so với phiên bản trước đây. Cột D sơn đen tạo cảm giác rộng rãi khi nhìn từ ngoài vào trong cabin. Đèn phanh thứ 3 được tích hợp trên cánh gió sau. Suzuki Ertiga 2019 sở hữu các thông số ngoại thất với chiều dài 4.395 mm, chiều rộng 1.735 mm và cao 1.690 mm, dài hơn 130 mm, rộng hơn 40 mm so với đời trước nhưng chiều dài trục cơ sở vẫn là 2.740 mm so với bản tiền nhiệm. Mâm hợp kim đa chấu kích thước 15-inch. Bên trong nội thất của xe, bảng táp-lô được thiết kế với các đường kẻ ngang và hệ thống giải trí thông tin nổi. Vô-lăng 3 chấu kế thừa từ mẫu Swift mới, hai ghế trước được thiết kế với hai tông màu be và nâu. Ngoài ra, các trang bị nổi bật khác như; cổng sạc 12V cho ghế trước/sau, đầu cắm USB và audio, 4 loa... Khoang hành lý nay có dung tích 153 lít (lớn hơn 18 lít) khi dựng hàng ghế thứ, có thể mở rộng lên 550 lít (lớn hơn 50 lít) khi gập hàng ghế thứ ba và 803 lít (lớn hơn 68 lít) khi gập cả hàng ghế thứ ba và thứ 2. Xe cũng được trang bị điều hòa chỉnh cơ 1 vùng và cửa gió hàng ghế sau... Về sức mạnh, Suzuki Ertiga 2019 sử dụng động cơ xăng K15B 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh ra công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Phiên bản Ertiga GL sử dụng hộp số sàn 5 cấp trong khi bản GLX trang bị hộp số tự động 4 cấp. Nếu so với Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga 2019 có mức giá thấp hơn tới 50 triệu đồng khi phiên bản thấp chỉ ở mức 499 triệu đồng, đây là lợi thế đáng để khách hàng phải cân nhắc đối với một mẫu xe phổ thông. Mặc dù vậy, việc tính năng ga tự động và cân bằng điện tử không xuất hiện chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Thế hệ mới của chiếc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Suzuki Ertiga 2019 đã sẵn sàng lên kệ tại Việt Nam để đấu Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, với việc thiếu hụt trang bị, cùng với việc các mẫu xe nhà Suzuki sau khi xuất hiện thường xuyên nằm trong top ế ôtô nhất Việt Nam thì Ertiga mới được dự đoán cũng sẽ khó lòng bán chạy. Video: Chi tiết xe MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga 2019 mới tại Indonesia.

