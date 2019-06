"Soi" xe giá rẻ Honda Brio tại Việt Nam đắt hơn Vinfast Fadil

Hôm này 18/6, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ có 3 phiên bản gồm: G, RS và RS Two-Tone, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Theo đại diện nhà phân phối Honda Việt Nam cho biết, trong phân khúc hạng A - Honda Brio phù hợp với những khách hàng cá nhân và gia đình... Với việc phân khúc A thêm mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ mới này, nó cũng sẽ giúp có thêm nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt. Về kích thước, Honda Brio dài và rộng nhất phân khúc, thấp hơn một chút so với Hyundai Grand i10. Xe dài 3.815 mm, rộng 1.680 mm và cao 1.485 mm. Các con số này vượt trội hơn khá nhiều so với VinFast Fadil. Thiết kế ngoại thất của Honda Brio 2019 mới khá trẻ trung so với các đối thủ cùng phân khúc hạng A hiện nay, khá giống như những người anh em Honda City, Jazz hay Civic. Kiểu thiết kế này khiến Brio cạnh tranh trực tiếp với VinFast Fadil, đều là 2 mẫu xe mới trong phân khúc. Phía trước, Honda Brio sử dụng đèn định vị LED và đèn chiếu sáng halogen, đèn sương mù nằm ở phần cản trước thiết kế thể thao. Phía sau của xe sẽ là cụm đèn phanh và đèn hậu được bố trí tách biệt, với điểm nhấn là cánh gió thể thao và đèn phanh trên cao ấn tượng hơn. So với thế hệ trước, Honda Brio được bán ra tại Việt Nam có chiều dài cơ sở được mở rộng, phiên bản Honda Brio G sử dụng la-zăng hợp kim nhôm 14 inch, trong khi bản RS có la-zăng 15 inch đa chấu thể thao hơn. Bên trong khoag nội thất của Honda Brio mới tương đối rộng rãi, đáng tiếc là xe chỉ sử dụng ghế bọc nỉ tương tự nhiều mẫu xe cỡ A tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các chi tiết nội thất tông màu đen, đi kèm những chi tiết trang trí màu bạc điểm xuyết trên nền nội thất màu đen (bản G). Riêng bản RS cao cấp nhất được trang trí bằng những đường màu cam cùng lô-gô RS trên bảng hiển thị thông số hành trình. Các phiên bản Honda Brio đều được trang bị điều hòa 2 chiều, cửa sau mở bằng điện, chìa khóa thông minh (bản RS), đầu 1DIN tích hợp Bluetooth (bản G) và màn hình giải trí cảm ứng 6,2 inch với Apple Car Play (bản RS),… Về trang bị an toàn, Honda Brio đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao NCAP, được trang bị công nghệ Honda G-Con nhằm bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, túi khí dành cho người lái trên Brio là loại i-SRS kiểm soát túi khí phía trước và triển khai cơ cấu cuốn đai trước khẩn cấp để đảm bảo rằng người ngồi được bảo vệ một cách tối ưu tùy mức độ nghiêm trọng của va chạm phía trước. Ngoài ra, xe vẫn có các công nghệ an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điên tử EBD, dây đai an toàn 3 điểm,… Ngoài ra, hàng ghế sau khi gập gọn có thể chứa đựng 258 lít hành lý. "Trái tim" của Honda Brio mới sẽ là khối động cơ 1.2 lít i-VTEC đạt công suất tối đa 89 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu,… cho phép chuyển số mượt mà hơn. Giá xe Honda Biro mới phiên bản G, RS và RS Two-Tone, nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia tương ứng từ 418 – 452 triệu đồng. Đây cũng được xem là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ dành cho đô thị đứng đầu phân khúc tại các thị trường như: Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia,... và được kỳ vọng lớn khi về Việt Nam.Giá bán của Honda Brio hoàn toàn mới tại Việt Nam có phần cao hơn các đối thủ trong phân khúc, so với những trang bị mà mẫu xe này mang lại, vốn không quá đặc sắc. Phong cách thể thao và không gian rộng rãi sẽ là 2 ưu điểm lớn nhất để Brio cạnh tranh với VinFast Fadil hay cái tên bán chạy nhất phân khúc A là Hyundai Grand i10. Video: Chi tiết Honda Brio giá 418 triệu đồng cạnh tranh Vinfast Fadil.

Hôm này 18/6, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ có 3 phiên bản gồm: G, RS và RS Two-Tone, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Theo đại diện nhà phân phối Honda Việt Nam cho biết, trong phân khúc hạng A - Honda Brio phù hợp với những khách hàng cá nhân và gia đình... Với việc phân khúc A thêm mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ mới này, nó cũng sẽ giúp có thêm nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt. Về kích thước, Honda Brio dài và rộng nhất phân khúc, thấp hơn một chút so với Hyundai Grand i10. Xe dài 3.815 mm, rộng 1.680 mm và cao 1.485 mm. Các con số này vượt trội hơn khá nhiều so với VinFast Fadil. Thiết kế ngoại thất của Honda Brio 2019 mới khá trẻ trung so với các đối thủ cùng phân khúc hạng A hiện nay, khá giống như những người anh em Honda City, Jazz hay Civic. Kiểu thiết kế này khiến Brio cạnh tranh trực tiếp với VinFast Fadil, đều là 2 mẫu xe mới trong phân khúc. Phía trước, Honda Brio sử dụng đèn định vị LED và đèn chiếu sáng halogen, đèn sương mù nằm ở phần cản trước thiết kế thể thao. Phía sau của xe sẽ là cụm đèn phanh và đèn hậu được bố trí tách biệt, với điểm nhấn là cánh gió thể thao và đèn phanh trên cao ấn tượng hơn. So với thế hệ trước, Honda Brio được bán ra tại Việt Nam có chiều dài cơ sở được mở rộng, phiên bản Honda Brio G sử dụng la-zăng hợp kim nhôm 14 inch, trong khi bản RS có la-zăng 15 inch đa chấu thể thao hơn. Bên trong khoag nội thất của Honda Brio mới tương đối rộng rãi, đáng tiếc là xe chỉ sử dụng ghế bọc nỉ tương tự nhiều mẫu xe cỡ A tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các chi tiết nội thất tông màu đen, đi kèm những chi tiết trang trí màu bạc điểm xuyết trên nền nội thất màu đen (bản G). Riêng bản RS cao cấp nhất được trang trí bằng những đường màu cam cùng lô-gô RS trên bảng hiển thị thông số hành trình. Các phiên bản Honda Brio đều được trang bị điều hòa 2 chiều, cửa sau mở bằng điện, chìa khóa thông minh (bản RS), đầu 1DIN tích hợp Bluetooth (bản G) và màn hình giải trí cảm ứng 6,2 inch với Apple Car Play (bản RS),… Về trang bị an toàn, Honda Brio đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao NCAP, được trang bị công nghệ Honda G-Con nhằm bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, túi khí dành cho người lái trên Brio là loại i-SRS kiểm soát túi khí phía trước và triển khai cơ cấu cuốn đai trước khẩn cấp để đảm bảo rằng người ngồi được bảo vệ một cách tối ưu tùy mức độ nghiêm trọng của va chạm phía trước. Ngoài ra, xe vẫn có các công nghệ an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điên tử EBD, dây đai an toàn 3 điểm,… Ngoài ra, hàng ghế sau khi gập gọn có thể chứa đựng 258 lít hành lý. "Trái tim" của Honda Brio mới sẽ là khối động cơ 1.2 lít i-VTEC đạt công suất tối đa 89 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu,… cho phép chuyển số mượt mà hơn. Giá xe Honda Biro mới phiên bản G, RS và RS Two-Tone, nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia tương ứng từ 418 – 452 triệu đồng. Đây cũng được xem là mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ dành cho đô thị đứng đầu phân khúc tại các thị trường như: Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia,... và được kỳ vọng lớn khi về Việt Nam. Giá bán của Honda Brio hoàn toàn mới tại Việt Nam có phần cao hơn các đối thủ trong phân khúc, so với những trang bị mà mẫu xe này mang lại, vốn không quá đặc sắc. Phong cách thể thao và không gian rộng rãi sẽ là 2 ưu điểm lớn nhất để Brio cạnh tranh với VinFast Fadil hay cái tên bán chạy nhất phân khúc A là Hyundai Grand i10. Video: Chi tiết Honda Brio giá 418 triệu đồng cạnh tranh Vinfast Fadil.