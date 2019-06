"Soi" điện thoại Realme 3 Pro mới hơn 6 triệu tại Việt Nam

Tiếp nối sự thành công của dòng Realme 2 Pro, thương hiệu con của Oppo là Realme tiếp tục ra mắt mẫu điện thoại Realme 3 Pro với cấu hình được đánh giá là rất tốt ở phân khúc tầm trung hiện tại. Realme 3 Pro mới sở hữu thiết kế có phần khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Ở mặt lưng của máy được phủ lên một lớp màu gradian chuyển đổi giữa hai tông màu khác nhau thay vì đơn sắc như trước. Cụm camera cũng được thay đổi đặt theo chiều dọc. Về phía màn hình, Realme 3 Pro vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế màn hình giọt nước, sử dụng tấm nền LCD với kích thước 6,3 inch có độ phân giải FullHD+. Màn hình này được thiết kế với các viền được tối ưu mỏng nhất có thể, nhưng phần cằm phía dưới của màn hình vẫn còn khá dầy. Cấu hình là một trong những điểm nổi bật nhất của dòng Realme 3 Pro. Máy được trang bị chip Snapdragon 710, con chip nổi bật nhất phân khúc tầm trung hiện tại, đi kèm với đó là hai tuỳ chọn RAM 4GB/ bộ nhớ 64GB và RAM 6GB/ bộ nhớ 128GB. Nó được đánh giá cao hơn so với hai đổi thủ được đánh giá cao là Galaxy A50 của Samsung và Vivo V15. Về camera, Realme 3 Pro được trang bị cụm camera kép ở mặt sau có độ phân giải là 16MP + 5MP hỗ trợ chụp ảnh xoá phông và khả năng xử lý bằng AI. Đáng chú ý ở cụm camera này là khả năng quay video Super Slowmotion 960fps chỉ có trên điện thoại cao cấp. Cạnh dưới của máy là vị trí của cổng kết nối micro USB, loa ngoài, mic thoại và jack cắm 3.5mm. Phụ kiện đi kèm Realme 3 Pro khi bán ra thị trường sẽ bao gồm củ sạc, cáp sạc và ốp lưng trong suốt. Realme 3 Pro có pin 4.045 mAh và hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 giúp sạc đầy pin chỉ trong khoảng 80 phút, nhanh hơn các model cùng tầm giá. Hạn chế là máy vẫn dùng cổng microUSB, trong khi các hãng khác đang dần chuyển sang kết nối Type C. Realme 3 Pro chạy Color OS 6, được xây dựng trên nền Android 9. Giao diện được thiết kế lại nhìn hiện đại hơn, ngoài ra, còn có thêm tính năng kích hoạt nhanh Google Assistant và tắt toàn bộ ứng dụng đang chạy với một chạm. Giá điện thoại Realme 3 Pro về Việt Nam dự tính khoảng 6,5 triệu đồng, bán ra từ 22/6/2019. Video: Chi tiết điện thoại Realme 3 Pro mới hơn 6 triệu tại Việt Nam.

Tiếp nối sự thành công của dòng Realme 2 Pro, thương hiệu con của Oppo là Realme tiếp tục ra mắt mẫu điện thoại Realme 3 Pro với cấu hình được đánh giá là rất tốt ở phân khúc tầm trung hiện tại. Realme 3 Pro mới sở hữu thiết kế có phần khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Ở mặt lưng của máy được phủ lên một lớp màu gradian chuyển đổi giữa hai tông màu khác nhau thay vì đơn sắc như trước. Cụm camera cũng được thay đổi đặt theo chiều dọc. Về phía màn hình, Realme 3 Pro vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế màn hình giọt nước, sử dụng tấm nền LCD với kích thước 6,3 inch có độ phân giải FullHD+. Màn hình này được thiết kế với các viền được tối ưu mỏng nhất có thể, nhưng phần cằm phía dưới của màn hình vẫn còn khá dầy. Cấu hình là một trong những điểm nổi bật nhất của dòng Realme 3 Pro. Máy được trang bị chip Snapdragon 710, con chip nổi bật nhất phân khúc tầm trung hiện tại, đi kèm với đó là hai tuỳ chọn RAM 4GB/ bộ nhớ 64GB và RAM 6GB/ bộ nhớ 128GB. Nó được đánh giá cao hơn so với hai đổi thủ được đánh giá cao là Galaxy A50 của Samsung và Vivo V15. Về camera, Realme 3 Pro được trang bị cụm camera kép ở mặt sau có độ phân giải là 16MP + 5MP hỗ trợ chụp ảnh xoá phông và khả năng xử lý bằng AI. Đáng chú ý ở cụm camera này là khả năng quay video Super Slowmotion 960fps chỉ có trên điện thoại cao cấp. Cạnh dưới của máy là vị trí của cổng kết nối micro USB, loa ngoài, mic thoại và jack cắm 3.5mm. Phụ kiện đi kèm Realme 3 Pro khi bán ra thị trường sẽ bao gồm củ sạc, cáp sạc và ốp lưng trong suốt. Realme 3 Pro có pin 4.045 mAh và hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0 giúp sạc đầy pin chỉ trong khoảng 80 phút, nhanh hơn các model cùng tầm giá. Hạn chế là máy vẫn dùng cổng microUSB, trong khi các hãng khác đang dần chuyển sang kết nối Type C. Realme 3 Pro chạy Color OS 6, được xây dựng trên nền Android 9. Giao diện được thiết kế lại nhìn hiện đại hơn, ngoài ra, còn có thêm tính năng kích hoạt nhanh Google Assistant và tắt toàn bộ ứng dụng đang chạy với một chạm. Giá điện thoại Realme 3 Pro về Việt Nam dự tính khoảng 6,5 triệu đồng, bán ra từ 22/6/2019. Video: Chi tiết điện thoại Realme 3 Pro mới hơn 6 triệu tại Việt Nam.