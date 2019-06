Siêu xe Audi R8 V10 "thách cưới" 8 tỷ đồng ở Sài Gòn

Mới đây, một chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đăng ký năm 2018 đã được chủ nhân chào bán tịa TP HCM. Xe sở hữu ngoại thất màu đen bóng và theo quan sát còn khá mới. Đáng chú ý, xe mới chỉ lăn bánh khoảng 12 nghìn km với các chi tiết hiện còn nguyên bản. Mô tả video Thế hệ đầu tiên của Audi R8 xuất hiện năm 2007 đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về siêu xe, nó là siêu xe mang tính cách mạng của nhà sản xuất ôtô Đức. Lần đầu tiên, một siêu xe có khung làm bằng nhôm 100% giúp giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và nhẹ. So với những siêu xe dùng khung sợi carbon, R8 rẻ hơn rất nhiều. Về thiết kế, siêu xe Audi R8 V10 Plus mới được thay hệ khung gầm, nội thất mới và ngoại thất góc cạnh hơn, tản nhiệt hình lục giác, đèn pha dạng LED được làm khá sắc sảo. Nền tảng được dùng chung với Lamborghini Huracan, nhưng khung gầm vẫn giữ kiểu monocoque nhôm (kiểu kết cấu thân xe và khung xe gắn liền thành khối với nhau). Phần đuôi xe và cụm đèn hậu LED tuân theo kiểu bố trí bằng phẳng và đặt ở vị trí trên các lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn, mang đến một diện mạo cơ bắp hơn. Cản sau của Audi R8 V10 Plus được thiết kế đậm chất thể thao thông qua những cánh chia gió cỡ lớn, hệ thống ống xả kép đặt đối xứng 2 bên và sơn đen trùng màu cản. Phiên bản Plus sở hữu cánh gió cố định được sản xuất từ sợi carbon gia cường (CFRP). Sợi carbon được gia cố ở những điểm quan trọng để tăng độ cứng. Kết quả là bộ khung mới cứng hơn 40% nhưng giảm trọng lượng 15% so với phiên bản cũ. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 20 inch 5 chấu kép. Bên trong, nội thất Audi R8 V10 Plus nổi bật với chất liệu da bọc cao cấp đi kèm kim loại và carbon siêu nhẹ. Vô-lăng thể thao 3 chấu tích hợp nhiều phím chức năng cơ bản cũng như công nghệ hỗ trợ người lái, phía sau là màn hình hiển thị thông tin chi tiết các thông số kĩ thuật của xe. Audi R8 mới có cụm bảng đồ hồ hiển thị số và thiết kế kiểu buồng lái mô phỏng. Các núm điều khiển quan trọng nay được nhóm lại bố trí trên vô-lăng. Các núm điều khiển điều hoà không khí được giản lược và thiết kế nổi tách biệt. Ngoài các trang bị tầm nhìn về mọi hướng khá tốt, mặc dù đây là siêu xe động cơ đặt giữa. Lẫy chuyển số đặt ngay sau vô lăng giúp giảm thời gian sang số ở chế độ thể thao. Xe có 2 chỗ ngồi và một kệ nhỏ phía sau, đủ đặt vài túi nhỏ hoặc bộ dụng cụ chơi golf. Động cơ phía sau nên khoang chứa đồ được chuyển ra phía trước. Khoang nội thất R8 V10 Plus rộng tương đương Porsche 911 Turbo và lớn hơn so với Mercedes-AMG GT hay Aston Martin Vantage. Điểm nổi bật nhất trên siêu xe này chính là khối động cơ, R8 sử dụng động cơ V10 dung tích 5.2L (5.204cc) TSI (Phun xăng trực tiếp; Fuel Stratified Injection) hút khí tự nhiên đặt giữa (mid-engine) cho công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (Quattro; AWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp S-Tronic. Xe có thời gian tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Đây cũng là mẫu siêu xe mà nhiều tay chơi Việt Nam từng sử dụng, trong đó có đại gia siêu xe Cường Đô la. Thời điểm mới ra mắt Việt Nam vào năm 2017, giá xe Audi R8 V10 Plus được bán chính hãng tới gần 13 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này hiện được chủ nhân tại TP HCM chào bán ở mức 9 tỷ đồng (chưa thương lượng). Đây được xem là một gợi ý tốt dành cho những ai yêu thích dòng R8 của thương hiệu Audi. Video: Audi R8 V10 Plus - Siêu xe tầm trung mạnh nhất.

