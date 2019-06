Ra mắt xe buýt Hyundai chạy điện 2 tầng, chở 70 khách

Mới đây, Hyundai Motor vừa tiết lộ những thông tin mới nhất về một mẫu xe buýt hai tầng chạy bằng điện đầu tiên của hãng từng sản xuất. Theo hãng xe Hàn Quốc, dự án xe buýt Hyundai chạy điện này là một phần trong nỗ lực để giúp giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí. Mẫu xe buýt Hyundai Electric Bus city hai tầng chạy điện sẽ được trưng bày tại hội chợ “Infrastructure and Transport Technology Fair” được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 29 – 31/5/2019, do Hyundai và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Quốc gia đồng tổ chức. Được biết, dự án chế tạo xe buýt hai tầng chạy điện này bắt đầu kể từ năm 2017 với sự hỗ trợ của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc trong dự án kéo dài 18 tháng nhằm cải thiện giao thông cũng như lượng khí thải ô nhiễm ra môi trường. Về kích thước, xe buýt hai tầng chạy điện này có chiều dài 13 mét và cao 4 mét. Xe được trang bị một hệ thống treo độc lập ở cầu trước giúp thoải mái hơn khi di chuyển. Động cơ điện đặt ở trục sau công suất 240kW. Ngoài ra, mẫu xe buýt hai tầng chạy điện của Hyundai còn trang bị hệ thống lái 4 bánh 4WS (AWS). Hệ thống lái 4WS vốn chỉ được trang bị trên những dòng xe sang như Porsche (911 Turbo, 911 Turbo S, 911 GT3..), Audi (Q7, A8 2018), BMW (một số dòng thuộc 5-series, 6-series, 7-series), Mercedes-AMG GT R, Lamborghini (Aventador S và Urus), Ferrari (F12tdf, GTC4 Lusso T)... Theo hãng xe ôtô Hyundai cho hay, hệ thống lái này không chỉ cho phép xe chuyển hướng dễ dàng hơn mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất lái, tiết kiệm năng lượng điện. Ngoài ra, mẫu xe buýt cho phép tối đa 70 hành khách với 11 chỗ ở tầng một và 59 chỗ ở tầng hai, nhiều gấp 1,5 lần số hành khách so với xe buýt thông thường. Điểm đặc biệt trong thiết kế không gian chở khách của chiếc xe buýt Hyudnai chạy điện này chính là thiết kế sàn thấp tầng một, và sẽ có hai chiếc xe lăn cố định trong không gian bên dưới, cửa trượt tự động đảm bảo khả năng tiếp cận cho hành khách bị khuyết tật, trẻ nhỏ hay người già. Là một phần trong nỗ lực của công ty, nhằm tăng hiệu quả và giảm lượng khí thải của xe, hãng đã trang bị cho xe buýt điện Hyundai hoàn toàn mới một pin polymer hiệu suất cao làm mát bằng nước công suất 384 kWh, với phạm vi lái xe tối đa 300km trong một lần sạc. Thời gian sạc đầy pin được hoàn thành trong 72 phút. Theo ôg ByoungWoo Hwang, Trưởng nhóm kỹ thuật nâng cao phương tiện thương mại tại Hyundai Motor cho biết: “Xe buýt điện hai tầng là một phương tiện sử dụng năng lượng sạch, được tối ưu hóa cho xu hướng thân thiện với môi trường toàn cầu. Điều này cuối cùng sẽ không chỉ cải thiện chất lượng không khí, mà còn góp phần rất lớn trong việc giảm bớt tắc nghẽn giao thông bằng cách chở nhiều hành khách hơn." Ngoài ra, các tính năng an toàn tiên tiến khác cũng được trang bị trên xe buýt để đảm bảo an toàn cho hành khách như: hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (VDC) giúp xác định hướng lái xe dự định của người lái và duy trì kiểm soát xe; cảnh báo tránh va chạm phía trước (FCA) sử dụng camera phía trước xe hơi để giúp phát hiện va chạm sắp xảy ra và tránh va chạm hoặc giảm thiểu thiệt hại bằng cách tự động phanh... Video: Xe buýt Hyundai chạy điện 2 tầng, chở 70 khách.

