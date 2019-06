Peugeot 2008 mới trình làng - cơ bắp và thêm động cơ điện

Mẫu xe Peugeot 2008 2020 mới vừa được công bố chính thức, chiếc SUV cao cấp sở hữu một phong cách quyết đoán hơn với phần đầu xe thiết kế táo bạo, nổi bật, lưới tản nhiệt nằm ngang, nhìn chung khá giống mẫu xe đàn em Peugeot 208, đặc biệt ở những dải đèn LED ở hai bên. Về kích thước, 2008 mới lớn hơn một chút so với mẫu xe tiền nhiệm, chiều dài tổng thể của xe tăng tới 140mm, trục cơ sở cũng được kéo dài hơn. Điều này trực tiếp cung cấp cho 2008 mới một không gian nội thất rộng rãi hơn, hành khách phía sau sẽ có chỗ duỗi chân thoải mái hơn, băng ghế đủ rộng cho ba người lớn ngồi mà vẫn thoải mái. Xe có dung tích khoang hành lý đạt 434 lít, nhỉnh hơn trước, sự gia tăng này có được cũng một phần nhờ vào thiết kế mái đã qua tinh chỉnh. Đối với nội thất, khoang cabin của mẫu xe SUV Peugeot 2008 2020 mới vô cùng quen thuộc, vì nó giống với 208 mới, tất nhiên các chi tiết trong xe đều đã được cải thiện hơn so với đời trước. Xe được trang bị màn hình kỹ thuật số kép, một trong cụm đồng hồ đo, và một để hiển thị thông tin giải trí, cả hai đều được bao bọc bởi viền crôm. Peugeot 2008 mới sẽ có bốn lựa chọn khi mua hàng: Active, Allure, GT Line, và GT. Tất cả đều sử dụng động cơ xăng hoặc dầu diesel, chỉ riêng phiên bản e-2008 chạy điện hoàn toàn là không dùng động cơ thông thường. Peugeot 2008 chạy điện vẫn giống với những chiếc 2008 trang bị động cơ đốt trong khác, về cả ngoại thất lẫn không gian nội thất. Bởi vì động cơ điện của chiếc SUV được lắp ở khoang trước, vốn đặt động cơ đốt trong và bình nhiên liệu, e-2008 cho ra 136 mã lực và mô-men xoắn tức thời 260Nm. Sức mạnh này đến từ một bộ pin 50kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 312 km. Nếu dùng ổ sạc 100kW, e-2008 có thể sạc lên 80% trong vòng 30 phút. Về mặt động cơ đốt trong, Peugeot 2008 2020 có máy xăng PureTech 1.2 lít 3 xi-lanh, cho công suất 100 mã lực, 130 mã lực hoặc 155 mã lực. Một lựa chọn khác là động cơ dầu diesel BlueHDI 1.5 lít 4 xi-lanh sản sinh công suất 100 hoặc 130 mã lực. Dù sử dụng hệ truyền động nào, Peugeot 2008 mới cũng được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ lái và an toàn, ví dụ như Drive Assist, bộ công nghệ này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống cảnh báo chệch làn với hỗ trợ hiệu chỉnh vô lăng. Ngoài ra, xe còn có hệ thống giám sát điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và đèn pha chiếu sáng thích ứng. Hiện tại hãng xe Pháp chưa công bố giá bán Peugeot 2008 mới cũng như e-2008, chỉ tiết lộ rằng cả hai sẽ có mặt tại các đại lý vào cuối năm nay. Video: Peugeot 2008 2020 trình làng với kiểu dáng đậm chất cơ bắp.

Mẫu xe Peugeot 2008 2020 mới vừa được công bố chính thức, chiếc SUV cao cấp sở hữu một phong cách quyết đoán hơn với phần đầu xe thiết kế táo bạo, nổi bật, lưới tản nhiệt nằm ngang, nhìn chung khá giống mẫu xe đàn em Peugeot 208, đặc biệt ở những dải đèn LED ở hai bên. Về kích thước, 2008 mới lớn hơn một chút so với mẫu xe tiền nhiệm, chiều dài tổng thể của xe tăng tới 140mm, trục cơ sở cũng được kéo dài hơn. Điều này trực tiếp cung cấp cho 2008 mới một không gian nội thất rộng rãi hơn, hành khách phía sau sẽ có chỗ duỗi chân thoải mái hơn, băng ghế đủ rộng cho ba người lớn ngồi mà vẫn thoải mái. Xe có dung tích khoang hành lý đạt 434 lít, nhỉnh hơn trước, sự gia tăng này có được cũng một phần nhờ vào thiết kế mái đã qua tinh chỉnh. Đối với nội thất, khoang cabin của mẫu xe SUV Peugeot 2008 2020 mới vô cùng quen thuộc, vì nó giống với 208 mới, tất nhiên các chi tiết trong xe đều đã được cải thiện hơn so với đời trước. Xe được trang bị màn hình kỹ thuật số kép, một trong cụm đồng hồ đo, và một để hiển thị thông tin giải trí, cả hai đều được bao bọc bởi viền crôm. Peugeot 2008 mới sẽ có bốn lựa chọn khi mua hàng: Active, Allure, GT Line, và GT. Tất cả đều sử dụng động cơ xăng hoặc dầu diesel, chỉ riêng phiên bản e-2008 chạy điện hoàn toàn là không dùng động cơ thông thường. Peugeot 2008 chạy điện vẫn giống với những chiếc 2008 trang bị động cơ đốt trong khác, về cả ngoại thất lẫn không gian nội thất. Bởi vì động cơ điện của chiếc SUV được lắp ở khoang trước, vốn đặt động cơ đốt trong và bình nhiên liệu, e-2008 cho ra 136 mã lực và mô-men xoắn tức thời 260Nm. Sức mạnh này đến từ một bộ pin 50kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 312 km. Nếu dùng ổ sạc 100kW, e-2008 có thể sạc lên 80% trong vòng 30 phút. Về mặt động cơ đốt trong, Peugeot 2008 2020 có máy xăng PureTech 1.2 lít 3 xi-lanh, cho công suất 100 mã lực, 130 mã lực hoặc 155 mã lực. Một lựa chọn khác là động cơ dầu diesel BlueHDI 1.5 lít 4 xi-lanh sản sinh công suất 100 hoặc 130 mã lực. Dù sử dụng hệ truyền động nào, Peugeot 2008 mới cũng được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ lái và an toàn, ví dụ như Drive Assist, bộ công nghệ này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống cảnh báo chệch làn với hỗ trợ hiệu chỉnh vô lăng. Ngoài ra, xe còn có hệ thống giám sát điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và đèn pha chiếu sáng thích ứng. Hiện tại hãng xe Pháp chưa công bố giá bán Peugeot 2008 mới cũng như e-2008, chỉ tiết lộ rằng cả hai sẽ có mặt tại các đại lý vào cuối năm nay. Video: Peugeot 2008 2020 trình làng với kiểu dáng đậm chất cơ bắp.