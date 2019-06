Nissan Altima 2020 bản nâng cấp, bán ra từ 560 triệu đồng

Mẫu xe Nissan Altima 2020 mới sẽ được sản xuất ở Canton, Smyrna và cả Trung Quốc thông qua liên doanh giữa Nissan và Dongfeng. Trên phiên bản mới, xe lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe concept Vmotion 2.0. Tuy nhiên có một vài chi tiết được cải tiến mới khác biệt đó là cụm đèn pha mang thiết kế hầm hố... Thân xe với đường gân sắc sảo chạy từ đầu đến đuôi xe, nằm bên dưới đường viền cửa sổ. Cùng với đó, đầu xe nằm thấp hơn hẳn. Altima 2019 dài hơn 25,4 mm, rộng hơn 22,9 mm và thấp hơn 27,9 mm so với trước. Ở phần đầu xe, những đường thẳng kéo dài mạch lạc chính là điểm nhấn trong thiết kế của xe. Mặt ca-lăng V-Motion đặc trưng nhà Nissan cứng cáp cùng đường viền chrome sáng bóng cho cảm giác sáng sủa và gọn gàng. Cụm đèn chiếu sáng trung tâm dạng Led với dải đèn định vị ban ngày hình móc câu ấn tượng. Những nét thiết kế thẳng tiếp tục là chủ đạo trên bề mặt thân xe. Ngoài ra, mui xe được làm vát mềm mại về phía đuôi cũng tạo ra cái nhìn duyên dáng hơn đáng kể cho tổng thể chiếc xe. Thiết kế đuôi xe của mẫu xe sedan Nissan Altima mới không có gì đổi mới so với phiên bản cũ. Nissan Altima 2020 bản S đã có tùy chọn gói hỗ trợ người lái Driver Assist Package. Gói tính năng này bao gồm bộ công nghệ an toàn Safety Shield 360, phát hiện người đi bộ với phanh khẩn cấp tự động phía trước, cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động phía sau, giám sát điểm mù, cảnh báo phía sau và hỗ trợ chùm chiếu sáng cao cho đèn pha. Trong khi đó, Safety Shield 360 là trang bị tiêu chuẩn trên các bản SR, SV, SL và Platinum. Nissan cũng bổ sung chức năng ghi nhớ vị trí gương chiếu hậu cho Platinum và các chi tiết trang trí nội thất màu đen Piano Black cho SV, SL, và Platinum. Đối với Nissan Altima S bản cơ sở, xe được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước thông minh và cảnh báo tài xế thông minh. Tiến lên bản Platinum cao cấp nhất, khách hàng sẽ được hưởng lợi với camera quan sát xung quanh thông minh theo tiêu chuẩn. Gói ProPILOT Assist cũng là một bổ sung đáng chú ý khác của Altima 2020, tùy chọn này gồm các công nghệ hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc một làn. ProPILOT Assist là trang bị tiêu chuẩn trên các biến thể SV, SL và Platinum. Xe sử dụng động cơ DOHC 2.5 lít 4 xi-lanh, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 244Nm ở cấu hình S, dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe cũng có thể được trang bị máy xăng tăng áp VC-Turbo 2.0L với dẫn động cầu trước độc quyền, cho 248 mã lực và 370Nm (khi xe dùng xăng cao cấp). Hộp số biến thiên liên tục Xtronic - sản xuất bởi JATCO dành riêng cho Nissan - là lựa chọn duy nhất của Nissan Altima 2020.Giá xe Nissan Altima 2020 bản S cơ sở nhất từ 24.100 USD (khoảng 560,4 triệu đồng) với dẫn động cầu trước, nếu đặt tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (S AWD) xe sẽ có giá từ 25.450 USD (khoảng 591,8 triệu đồng) (chưa gồm phí vận chuyển). Đối với Platinum VC-Turbo hàng đầu, xe có giá niêm yết 35.180 USD (khoảng 818,1 triệu đồng). Video: Chi tiết Nissan Altima 2020 nâng cấp mới.

