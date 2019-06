Những tính năng tuyệt vời sẽ có mặt trên iPhone 11

Giống người tiền nhiệm, iOS 13 sẽ cải thiện hiệu suất cho điện thoại iPhone 11 mới. Táo khuyết cho biết, hệ điều hành mới giúp tăng tốc độ mở khóa Face ID nhanh hơn 30%, giảm kích thước ứng dụng hơn 50% và các bản cập nhật hơn 60%. Khả năng khởi chạy ứng dụng cũng tăng gấp đôi so với trước. Ảnh: Hollis Johnson/Business Insider. Dark Mode. Các ứng dụng của Apple như Music, Reminders, Mail, Photos và nhiều cái tên khác sẽ trở nên ấn tượng hơn nhờ giao diện nền đen dễ nhìn và làm nổi bật nội dung. Các nhà phát triển sẽ sớm thêm tính năng này lên sản phẩm của mình. Ảnh: Apple. Phone 11 sẽ có khả năng chỉnh sửa ảnh và video mạnh mẽ. Apple vừa bổ sung nhiều trình chỉnh sửa trên iOS 13. Người dùng dễ dàng chỉnh độ sắc nét, màu sắc, độ tương phản hay thêm bộ lọc hình ảnh. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các trình chỉnh sửa áp dụng cho video, bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình, xoay ngang dọc. Ảnh: Apple. Apple Maps trên Iphone 11 dần hoàn thiện để bắt kịp Google Maps. Ứng dụng bản đồ của Táo khuyết bắt đầu có chế độ xem chi tiết các thành phố lớn của Mỹ và dự kiến mở rộng ra nhiều nơi khác trên thế giới. Apple Maps sẽ cập nhật đầy đủ về đường xá, nhà cửa, công viên hay thậm chí bãi biển. Tính năng “Look Around” tương tự “Google Street View” hiển thị chế độ xem 360 độ đầy ấn tượng, hay tùy chọn thêm địa điểm vào mục yêu thích, tạo bộ sưu tập. Ảnh: Apple. Ứng dụng Mail trên Iphone có đợt cập nhật lớn hỗ trợ văn bản phong phú. Người dùng dễ dàng thay đổi font chữ, kích thước, màu sắc và căn chỉnh văn bản. Đây là bổ sung quan trọng cho những ai thường sử dụng Mail của Apple để gửi thư điện tử trong công việc. Ảnh: Flickr/Kārlis Dambrāns. Reminders nhận cuộc đại tu hoàn chỉnh. Apple đang cải tiến ứng dụng nhắc nhở. Trong iOS 13, người dùng không chỉ dễ dàng tạo nhanh ghi chú mà còn có thể thêm ngày giờ, vị trí, hình ảnh, danh sách hay gắn cờ để trình bày trực quan. Siri cũng có thể đề xuất lời nhắc dựa trên hành vi của bạn. Ảnh: Apple. Thao tác vuốt trên bàn phím iPhone. Đây là tính năng mà người dùng iOS chờ đợi đã lâu. Giờ đây, bạn có thể vuốt để nhập văn bản thay vì phải nhấc ngón tay và nhấn vào từng phím. Hệ thống máy học của Apple sẽ nhận diện các đường vẽ và chuyển đổi thành ký tự tương ứng. Tính năng QuickPath Typing trên iOS 13 giúp thao tác một tay dễ dàng hơn. Ảnh: Apple. “Sign in with Apple” bảo mật và thuận tiện. Tính năng “Đăng nhập với ID Apple cho phép đăng ký nhanh dịch vụ, ứng dụng bên thứ ba mà không phải điền thêm thông tin. Người dùng có thể chọn chia sẻ email hoặc không. Một hòm thư ảo sẽ được tạo để chuyển tiếp email của nhà phát triển tránh việc lộ địa chỉ chính. Ảnh: Business Insider.Voice Control điều khiển iPhone chỉ bằng giọng nói. Người dùng có thể điều hướng và nhập liệu bằng cách sử dụng giọng nói hay cử chỉ. Từ lâu, Apple đã cho phép Voice Control truy cập cài đặt iPhone, nhưng chưa bao giờ có quyền toàn diện như bây giờ. Đây là tính năng rất đáng khám phá. Ảnh: YouTube/All I Talk Is Tech.

