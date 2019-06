Ngắm xe nguyên thủ thế giới - từ bình dân đến limo triệu đô

Lãnh đạo của các nước trên thế giới có nhiều loại hình phương tiện di chuyển khác nhau. Một vài nguyên thủ sử dụng xe hơi là những chiếc sedan hay SUV hạng sang thông thường, có người chỉ sử dụng phương tiện chuyên dụng riêng. Trong đó, những nguyên thủ của các nước có nền công nghiệp ôtô phát triển đều sở hữu những mẫu xe đến từ hãng xe nội địa. Ảnh: News18. Cadillac One "The Beast 2.0" là mẫu limousine chống đạn được làm riêng cho Tổng thống thứ 45 của Mỹ - Donald Trump. Với mức giá lên đến 1,5 triệu USD, The Beast 2.0 là mẫu xe đắt nhất từng được chế tạo cho các đời tổng thống Mỹ. Mẫu limousine này là tập hợp tinh hoa của tập đoàn GM nhưng được gắn logo của Cadillac. Ảnh: Business Insider. Được thành lập vào năm 2012, hãng xe Aurus có trọng trách sản xuất những chiếc limousine chống đạn cho Tổng thống Putin. Hiện tại, ông Putin được phục vụ bởi 2 mẫu Aurus Senat, bao gồm một chiếc limousine cho việc di chuyển thông thường và một chiếc mui trần dành cho những buổi duyệt binh. "Rolls-Royce nước Nga" sở hữu động cơ V8 4.4L sản sinh công suất 590 mã lực và mô-men xoắn 880 Nm. Ảnh: Carscoops. Chiếc State Limousine là món quà mà hãng Bentley tặng cho nữ hoàng Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm 50 năm tại vị (Golden Jubilee) của bà vào năm 2002. Chỉ có 2 chiếc Bentley State Limousine được làm riêng cho Nữ hoàng với tổng giá trị lên đến 20 triệu bảng Anh. Tương tự những chiếc xe cho nguyên thủ khác, Bentley State Limousine cũng có khả năng chống đạn, ẩn dưới lớp vỏ có thiết kế cổ điển. Ảnh: Motor1. Hồng Kỳ L5 là mẫu limousine mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thay thế cho mẫu Hồng Kỳ N501 sử dụng ở APEC 2018. Ngoài kích thước của một chiếc "xe lãnh đạo" điển hình, Hồng Kỳ L5 còn có khả năng chống đạn tối tân nhất hiện nay, ngang hàng với Cadillac One hay Aurus Senat Limousine. L5 được trang bị động cơ V12 6.0L cho công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Ảnh: The Times. Đội ngũ 4 chiếc Toyota Century Royal đã phục vụ Nhật hoàng Akihito từ năm 2006. Mỗi chiếc Century Royal có giá khoảng 500.000 USD, được Hoàng gia Nhật đặt hàng hãng xe nội địa Toyota. Một lô Toyota Century Royal đời mới đang được hoàn thiện để phục vụ tân Nhật hoàng Naruhito vừa đăng quang hồi cuối tháng 4. Ảnh: Getty Images. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thường sử dụng chiếc Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard cho việc di chuyển hàng ngày dù đội xe của ông có cả chiếc Maybach 62S. Thời gian gần đây, ông Kim Jong Un bị bắt gặp sử dụng một chiếc Rolls-Royce Phantom. Liên Hợp Quốc đang điều tra các vụ mua bán xe siêu sang cho ông Kim Jong Un vì Triều Tiên bị cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ. Cũng sử dụng chiếc Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard nhưng bản của Tổng thống Kenya là bản Maybach, tức là bản mới hơn bản của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard là sự lựa chọn hàng đầu cho các nguyên thủ trên thế giới nếu họ không được sản xuất xe riêng. Xe được trang bị động cơ tăng áp kép V12 5.5L cho công suất 517 mã lực. Ảnh: Daily Active. Ngoài việc là tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Pháp, Emmanuel Macron còn là một trong những nguyên thủ giản dị nhất thế giới. Trong khi những nhà lãnh đạo khác sử dụng limousine chống đạn chế tạo riêng hoặc tối thiểu là một chiếc "xe dài" thì ông Macron chỉ sử dụng chiếc SUV nội địa DS 7 Crossback. Chiếc SUV này được cải tiến đôi chút để phù hợp với tổng thống như gắn quốc huy, cờ, cửa sổ trời được mở rộng hơn để làm nhiệm vụ xe diễu hành khi cần. Ảnh: Carscoops. Nếu ông Macron có chiếc xe "rẻ tiền" nhất thì Hoàng gia Morocco lại sở hữu mẫu xe lâu đời nhất. Vua Mohammed VI của Morocco vẫn sử dụng chiếc Mercedes-Benz 600 Pullman có từ đời vua Hassan II. Mercedes-Benz 600 Pullman được sản xuất trong giai đoạn 1963-1981. Xe được trang bị động cơ V8 6.3L sản sinh công suất 247 mã lực. Ảnh: The Sun.

