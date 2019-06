Ngắm siêu môtô MV Agusta F3 RC từ 735 triệu đồng

Hãng môtô Ý vừa mang đến Ấn Độ một bất ngờ bằng việc chính thức bán ra mẫu siêu môtô F3 RC phiên bản giới hạn. Theo đó, giá siêu môtô MV Agusta F3 RC sẽ khởi điểm 2.199.000 Rupee (tương 735 triệu đồng). Do là phiên bản giới hạn trên toàn câu nên MV Agusta tại Ấn Độ chỉ đưa về nước 6 chiếc MV Agusta F3 RC. So với những mẫu F3 thường, phiên bản giới hạn có giá cao hơn khoảng 400.000 Rupee (tương đương khoảng 135 triệu đồng). Vậy F3 RC có gì đặc biệt ngoài số lượng có hạn? Về ngoại hình, MV Agusta F3 RC 2019 mới vẫn giữ nguyên thiết kế của F3 bản thường với vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, phong cách và đậm chất Ý. Dàn áo của xe mang bộ tem Tri-colore đặc trưng với màu đỏ xanh trắng, bộ vành của xe cũng có màu đỏ đồng bộ. Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống treo với phuộc hành trình ngược ở trước và giảm xóc đơn dạng lò xo trụ ở sau. Đảm bảo an toàn là hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS kênh đôi. Bên cạnh đó là trang bị ốp yên solo bằng sợi thủy tinh, pad biển số của xe mang phong cách thể thao đậm chất xe môtô đua, đi kèm là vải trùm xe đặc biệt, chân chống nâng càng sau và chứng chỉ phiên bản giới hạn. Trái tim của xe là khối động cơ 3 xylanh, dung tích 798cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 153 mã lực tại tua máy 13.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 88 Nm tại tua máy 10.600 vòng/phút. Có thể thấy rằng sức mạnh của MV Agusta F3 RC cao hơn so với phiên bản thường nhờ các trang bị bổ sung của gói nâng cấp Racing Kit. MV Agusta F3 RC bản giới hạn này còn được trang bị hệ thống ống xả SC Project bằng titan và sợi carbon, bản map ECU Racing để phù hợp với ống xả độ, ốp viền gương chiếu hậu mạ nhôm, cặp tay côn và tay phanh, bộ gác chân được làm bằng nhôm phay CNC. Video: Ngắm Ngắm siêu môtô MV Agusta F3 RC mới.

