Mục sở thị dàn siêu xe trăm tỷ đổ bộ Hà Nội

Hành trình siêu xe trăm tỷ - Car Passion 2019 dự tính quy tụ hàng chục siêu xe từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại Hà Nội. Theo chia sẻ từ các thành viên thuộc ban tổ chức, Car Passion 2019 sẽ có nhiều điểm và cách thức di chuyển. Hành trình này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14/6 - 18/6 tại các địa danh Hà Nội - Hạ Long - Mộc Châu. Sau khi có mặt tại Hà Nội vào ngày 13/6, trong ngày hôm nay 14/6 - đoàn hành trình siêu xe Car Passion 2019 sẽ bắt đầu khởi hành từ Hà Nội về Tuần Châu, Hạ Long. Bước sang ngày 16/6, đoàn rời Hạ Long và điểm đến là Mộc Châu... sau đó sẽ quay ngược về Hà Nội vào ngày 18/6. Đáng chú ý, trong ngày xuất hiện đầy đủ tại Hà Nội, những chiếc siêu xe đắt tiền và hiếm có như Lamborghini Aventador độ Liberty Walk, Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk, McLaren 650S Spider, McLaren 720S, Audi R8 V10 Plus... đã khiến dân tình và những người yêu xe xôn xao. Được biết, chiếc xe mang trọng trách "Leader" trong đoàn hành trình Car Passion 2019 năm nay sẽ là siêu phẩm McLaren 720S. Cụ thể, McLaren 720S sẽ được chính trưởng đoàn Car Passion 2019 cầm lái và sử dụng để dẫn đầu hành trình thay vì chiếc Lamborghini Huracan màu xanh lá nổi bật hồi năm 2018. Trong ảnh là chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB màu đỏ rực mới được chủ nhân cho đi làm đẹp ngoại thất và lên đề can hành trình Car Passion 2019. Đây là chiếc Ferrari 488 GTB thứ 2 góp mặt vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam, Car Passion 2019. Chiếc đầu tiên là một siêu phẩm độ Ferrari 488 GTB Liberty Walk. Ferrari 488 GTB sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Xe mất thời gian 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Không phải siêu xe McLaren 720S màu cam mới tậu, thay vào đó là chiếc Audi R8 V10 PLus mới được dán đổi màu từ những chuyên giá nước ngoài sẽ do Cường Đô la cầm lái tham dự hành trình Car Passion 2019. Xe sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh. Siêu xe McLaren 650S Spider - sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau giúp cho xe chỉ mất thời gian 3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Siêu xe Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độ độc nhất tại Việt Nam sở hữu động cơ V8, dung tích 3,9 lít tăng áp kép tạo ra 661 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại 3.000 vòng/phút. Xe chỉ cần 3 giây để có thể cán mốc 100 km/h và tốc độ tối đa lên tới 330 km/h. Một trong những cái tên được chờ đợi nhất của hành trình siêu xe 2019 lần này chính là mẫu xe Aston Martin DB11 thứ hai tại Việt Nam. Siêu xe này thuộc sở hữu của một đại gia Vũng Tàu. Xe được nhập về nước theo diện chính hãng với giá niêm yết gần 16 tỷ đồng. Aston Martin DB11 sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất. Một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost trong đoàn xe hậu cần. Xe được trang bị động cơ V12, dung tích 6,6 lít, tăng áp kép, cho công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, nhờ đó, Rolls-Royce Ghost mất khoảng 5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát. Vận tốc tối đa 250 km/h. Siêu xe McLaren 720S sử dụng khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 770 Nm - đây là chiếc xe của trưởng đoàn Car Passion 2019 cầm lái dẫn đoàn. Thêm một chiếc siêu xe McLaren 650S Spider dán decal Richard Mille. Được biết, khi mới về thị trường Việt Nam siêu xe mui trần nhà McLaren được các đại lý xe tư nhân chào bán với mức giá từ 14 đến 16 tỷ đồng. Car Passion 2019 năm nay cũng có sự tham gia của rất nhiều siêu phẩm độc nhất vô nhị và không chỉ hiếm có ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Nhiều siêu xe đắt tiền, hàng độc cũng được các đại gia Việt từ khắp mọi miền đưa vềHhà Nội để tụ hội và tham gia hành trình. Số lượng xe tham dự vào hành trình siêu xe lớn nhất Việt Nam lần này dự kiến hơn 18 chiếc. Phân nửa số xe này là của các dân chơi siêu xe tại Hà Nội. Được biết ngoài siêu xe, tham dự sự kiện Car Passion 2019 năm nay còn có sự tham gia của cả các mẫu xe hiệu suất cao trứ danh như Mercedes-Benz CLA45 hay Ford Mustang GT... Video: Lịch trình của hành trình siêu xe Car Passion 2019 tại Việt Nam.

