Mua xe ôtô 7 chỗ nào từ dưới 800 triệu tại Việt Nam?

Trong số những mẫu xe ôtô 7 chỗ tại Việt Nam, thương hiệu Toyota hiện dẫn đầu với hàng loạt mẫu xe từ SUV đến MPV. Đầu tiên phải kể đến chiếc xe 7 chỗ giá rẻ Toyota Avanza có giá từ 537 - 593 triệu đồng. Tại Việt Nam, xe sở hữu động cơ gồm: 1.3L (94 mã lực/121 Nm) cùng hộp số sàn 5 cấp và 1.5L (102 mã lực/136 Nm) hộp số tự động 4 cấp. Toyota Avanza tại Việt Nam chỉ được trang bị hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử và 02 túi khí. Theo các chuyên gia kinh nghiệm về mua bán ôtô, Avanza sẽ hướng đến phục vụ kinh doanh vận tải nhiều hơn. Đặc biệt sự ra mắt của phiên bản Avanza 2019 sắp về Nam sẽ giúp cho mẫu xe này khởi sắc. Mitsubishi Xpander giá siêu rẻ là một trong những mẫu "hâm nóng" và bán chạy nhất thị trường Việt Nam nửa đầu 2019. Với 800 triệu đồng, khách hàng sẽ quá dư dả để "tậu" bản cao cấp và thấp nhất của Xpander. Đây không chỉ là phương án tối ưu cho gia đình đông người mà còn là lựa chọn xe chạy dịch vụ sáng giá với nguồn đâu tư không quá lớn. Mẫu xe đắt khách hàng đầu trong phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ được trang bị 2 túi khí, phanh ABS/BA/EBD, hỗ trợ lên dốc, kiểm soát cân bằng chủ động, camera chiếu hậu... Dưới nắp ca-pô là loại 1.5L MIVECkết nối hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp sản sinh 102 mã lực/141Nm. Giá xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam từ 550 đến 620 triệu đồng. Suzuki Ertiga 2019 hoàn toàn lột xác về thiết kế nội, ngoại thất, sử dụng động cơ 1.5L K15B mới mạnh 102 mã lực/138 Nm và hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp chuẩn bị ra mắt thị trường ôtô Việt Nam. Ertiga thế hệ mới về Việt Nam sẽ có các trang bị an toàn như: 2 túi khí, phanh ABS, EBD, cảm biến và camera đỗ sau cùng kiểm soát cân bằng VSC mới. Giá Suzuki Ertiga 2019 dự kiến sẽ không thay đổi so với mức 639 triệu đồng của thế hệ cũ, thậm chí là giảm nhờ miễn thuế nhập khẩu. Toyota Avanza và Rush đều là những tân binh vừa gia nhập thị trường Việt mang theo sứ mệnh sẽ cùng Innova càn quét phân khúc MPV. Trong đó, Rush sở hữu phong cách lai SUV và MPV độc đáo và gầm cao tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ đi kèm mức giá 668 triệu đồng. Toyota Rush tại Việt Nam chỉ có duy nhất phiên bản 1.5L I4 cho 102 mã lực/134 Nm đi cùng hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu sau. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS/BAS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, cân bằng điện tử VSC và 07 túi khí. Điều này giúp Rush đạt chuẩn 5/5 sao an toàn từ ASEAN NCAP. Kia Rondo là người kế nhiệm cho đàn anh Carens nhưng không thực sự thành công bởi cái bóng quá lớn từ đối thủ Innova. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn xe gia đình 7 chỗ đáng quan tâm cho khách hàng có nguồn ngân sách không quá dư dả. Mẫu xe này có giá từ 609 - 779 triệu đồng. Kia Rondo tại Việt Nam sở hữu động cơ dầu 1.7L mạnh 139 mã lực/340 Nm đi cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép DCT. Bản động cơ xăng là loại 2.0L cho 158 mã lực/194 Nm kết nối hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Tất cả xe Rondo đều lắp đặt hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái (Comfort, Nomal, Sport). Các trang bị an toàn của xe cũng khá đầy đủ. Mẫu xe Toyota Innova đã quá quen thuộc với các khách Việt. Để sở hữu mẫu MPV đắt khách nhất thị trường và không có gì để hỏng trong tầm giá 800 triệu đồng, khách hàng sẽ có 03 bản E, G và Venturer với mức giá tương đương từng phiên bản từ 771 đến 878 triệu đồng để cân nhắc. Cả 3 phiên bản Toyota Innova tại Việt Nam chia sẻ chung động cơ xăng 2.0L cho 102 mã lực/183 Nm đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Trang bị an toàn tương đối đầy đủ chỉ ít túi khí hơn bản cao cấp nhất 971 triệu đồng gồm: phanh ABS/BA/EBD, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, đèn báo phanh khẩn cấp. Video: Đánh giá bộ đôi xe 7 chỗ Toyota Rush và Mitsubishi Xpander.

