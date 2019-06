Môtô thông minh nhất thế giới Arc Vector bán 2,3 tỷ đồng

Hãng Arc Vehicle Ltd mới đây đã tung ra trọn bộ hình ảnh chi tiết của siêu môtô điện Arc Vector mới, mẫu xe này sở hữu thiết kế mang tính đột phá trong ngành công nghiệp xe 2 bánh. Trước đó, mẫu xe này được hé lộ ban đầu tại triển lãm EICMA 2018 vào cuối năm ngoái. Arc Vehicle Ltd là công ty tại Anh Quốc, đứng đầu là Mark Truman, người cực kỳ đam mê với xe máy và đã dành 3 năm để nghiên cứu xe máy điện Arc Vector. Arc là một bước đầu tư của InMotion Ventures - một Quỹ đầu tư của Jaguar Land Rover nhằm hỗ trợ các công ty tạo ra những sản phẩm nhằm thay đổi phương thức di chuyển trên thế giới. Được hãng tuyên bố là chiếc siêu môtô sáng tạo nhất thế giới, Arc Vector không chỉ mang trên mình những đặc tính độc đáo, như cơ cấu lái Hub Center Steering, khung sườn bằng carbon-composite, hệ động lực hoàn toàn điện mà còn được ứng dụng những công nghệ kết nối thông minh hàng đầu hiện nay. Xe được thiết kế với loại áo thông minh có khả năng cảnh báo va chạm với giao diện người và máy (HMI), kết hợp cùng mũ bảo hiểm ứng dụng công nghệ hiển thị HUD. Ngoài ra, mỗi chủ nhân còn có thể tùy biến cá nhân hóa để làm chiếc xe trở nên độc đáo theo cách riêng mình. Thiết kế của ARC Vector mang hơi hướng từ tương lai. Những đường nét thiết kế uốn lượn, uyển chuyển chạy dọc từ phía trước đến phía sau xe. Phía trước ấn tượng với đèn pha LED thông minh. Vector được chế tạo thủ công, có cấu trúc carbon-composite cực nhẹ, kết hợp cùng khối pin được tinh chỉnh giúp giảm trọng lượng và tổng thể xe chỉ nặng 220kg. Độ cao yên xe 840mm và trục cơ sở 1.450mm. Xe sử dụng hệ thống lái kiểu Hub Center Steering (HCS) làm bằng carbon kết hợp giảm xóc mono Ohlins ILX36. Phía sau xe cũng có gắp làm bằng carbon, giảm xóc đơn Ohlins TTX36. Hệ thống phanh Brembo Stylema. Sức mạnh Arc Vector đến từ động cơ điện công suất 103kW, với mô-men xoắn cực đại 397Nm. Arc Vector có thể đạt vận tốc tối đa 200km/h (giới hạn), với khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,2 giây. Hộp số là kiểu đơn cấp và không có ly hợp. Xe sử dụng khối pin dung lượng 16,8kWh do Samsung sản xuất. Mỗi lần sạc siêu môtô điện Arc Vector chỉ mất 40 phút nhưng cho quãng đường di chuyển lên đến 436km ( theo tiêu chuẩn EU Reg.134/2014) mà nhà sản xuất công bố. Các hệ thống hỗ trợ gồm có ABS, kiểm soát độ bám Traction Control. Ngoài ra, xe có đến 6 chế độ lái khác nhau gồm: Road, Rain, Sport, Track, Eco và Euphoric.Giá bán siêu môtô Arc Vector khởi điểm từ 90.000 Euro, (khoảng 2,37 tỷ đồng), ngang ngửa với giá của một chiếc Porsche Panamera và cao hơn giá một chiếc BMW X7. Theo nhà sản xuất cho biết, mẫu xe này sẽ được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới với số lượng chỉ 399 chiếc. Video: Soi môtô thông minh nhất thế giới Arc Vector.

