Minh Nhựa đau đầu chọn màu Rolls-Royce hơn 41 tỷ

Mới đây, trên mạng xã hội - đại gia siêu xe Minh Nhựa lại khoe về việc chọn trang bị cho một chiếc SUV Rolls-Royce Cullinan mới. Với câu nói đầy ẩn ý, giới đam mê xe tại Việt Nam lại được dịp đồn đoán việc đại gia này sẽ sắm một chiếc SUV siêu sang của Anh quốc vào thời gian tới. Nếu sắm chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan, bộ sưu tập SUV khủng nhà Minh Nhựa sẽ bao gồm; Lamborghini Urus, Mercedes-AMG G63 Edition 1 và chiếc SUV nhà Rolls-Royce. Bên cạnh "thần gió" Pagani Huayra trị giá xấp xỉ 80 tỷ đồng - đây sẽ là bộ sưu tầm xe đáng mơ ước của nhiều đại gia Việt cũng như thế giới. Là một trong những mẫu xe Rolls-Royce được mong chờ nhất, Cullinan 2019 là mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu Anh quốc, ra đời để cạnh tranh với những đối thủ như Bentley Bentayga và Range Rover. Xe ra đời từ cơ sở gầm bệ "Architecture of Luxury" hoàn toàn bằng nhôm đã từng lần đầu tiên ra mắt trên Phantom thế hệ mới. SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan 2019 được trang bị cụm đèn pha hình chữ nhật không hầm hố như loại trên Phantom 2018, nhưng được thiết kế theo phong cách vuông vắn hơn. Bên trên đèn pha, phần gờ của nắp capô không được thiết kế mượt mà, nhiều đường cong khiến nó thanh thoát và đẹp hơn hẳn những chiếc SUV khác. Giống như nhiều mẫu xe siêu sang của Rolls-Royce, nội thất của Cullinan 2019 được thiết kế ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cụ thể, ghế lái của Rolls-Royce Cullinan 2019 có tính năng sưởi và thông khí để đảm bảo cảm giác thoải mái nhất cho người lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới nhất và vô lăng bọc da/ốp gỗ hàng hiệu. So với những mẫu xe Rolls-Royce khác, Cullinan 2019 được trang bị vô lăng dày dặn và nhỏ hơn. Trong khi đó, trên mặt táp-lô lần đầu tiên xuất hiện màn hình cảm ứng trung tâm dành cho hệ thống thông tin giải trí. Nếu không dùng màn hình này, người lái có thể chỉnh hệ thống thông tin giải trí thông qua núm xoay có biểu tượng Spirit of Ecstasy trên cụm điều khiển trung tâm. Tương tự mọi mẫu xe sang của Rolls-Royce khác, những gì sang trọng nhất trên Cullinan 2019 đều được tập trung ở hàng ghế sau bao gồm cấu hình Lounge Seat với ghế dài truyền thống đủ cho 3 hành khách và có thể gập chỉnh điện. Tiếp đến là cấu hình Individual Seat với 2 ghế thương gia độc lập kèm các phụ kiện đắt tiền... Để cạnh tranh với Bentley Bentayga, Rolls-Royce sẽ sử dụng động cơ tăng áp V12 trên Cullinan, dung tích 6,75 lít, cho công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Xe được xây dựng trên kết cấu khung gầm bằng nhôm và hệ dẫn động bốn bánh, đi kèm các trang bị và công nghệ mới nhất. Tại thị trường Mỹ, hiện mẫu SUV siêu sang Cullinan được bán với giá từ 325.000 USD (tương đương khoảng 7,39 tỷ đồng), Theo đại diện Rolls-Royce Motorcars Hanoi - nhà phân phối chính hãng Rolls-Royce tại Việt Nam cho biết; giá xe Rolls-Royce Cullinan khi về nước sẽ từ 41,277 tỷ đồng, với chế độ bảo hành 4 năm, không hạn chế số km. Số lượng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Việt Nam đã lên tới con số 4. Tất cả những chiếc xe mới này đều được nhập khẩu bởi doanh nghiệp tư nhân do khách đặt hàng. Hiện chưa chiếc Rolls-Royce Cullinan của Minh Nhựa đặt hàng là chính hãng hay doanh nghiệp ngoài. Video: Tìm hiểu chi tiết Rolls-Royce Cullinan 2019.

