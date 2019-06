Loạt xe ôtô ế nhất Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019

Đứng đầu danh sách xe ôtô ế nhất Việt Nam trong 5 tháng đầu 2019 là Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này vừa tiến hành nâng cấp vào đầu tháng 4/2019 với nhiều trang bị mới, nhưng đồng thời cũng khiến giá xe tăng lên tới 333 triệu đồng. Dù vậy, so với doanh số 45 xe của tháng 5 cũng là một sự tăng trưởng tương đối tốt với một mẫu SUV hạng sang. Một mẫu hạng sang khác của Toyota là Alphard, với bán ra 44 chiếc bản ra sau 5 tháng. Nguyên nhân chính khiến mẫu MPV này không ăn khách so với các đối thủ cùng phân khúc bởi giá bán quá cao, tới 4,038 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu MU-X khó lòng có thể ngoi lên trong phân khúc bởi "đối thủ" Toyota Fortuner áp đảo quá mạnh. Với tổng mức tiêu thụ 171 chiếc trong 5 tháng được xem là vô cùng xuất sắc với mẫu xe nhập này. Thêm một chiếc Isuzu nữa nằm trong top xe ôtô ế nhất Việt Nam, đó là chiếc bán tải D-Max. Cụ thể, trong 5 tháng chiếc xe bán tải Nhật nhập khẩu này chỉ bán được 204 chiếc, thực tế doanh số này tương đối khả quan bởi hiện tại mức thuế của dòng xe này đã tăng và sức ép từ các đối thủ mạnh hơn lại vô cùng lớn. Kia Optima - một gương mặt quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong top xe ế với 278 xe bán ra sau gần nửa năm. Được biết, Optima vừa cập nhật phiên bản mới vào tháng 4/2019 vừa qua với khá nhiều cải tiến. Dự tính, doanh số của Optima sắp tới sẽ khởi sắc hơn so với thời gian trước. Tiếp tục là một gương mặt thân quen nữa, Suzuki Ciaz lại xuất hiện trong top xe ế với doanh số 292 chiếc bán ra. Mẫu xe Nhật hiện đang bán ra với nước ta với chỉ duy nhất 1 phiên bản với giá 499 triệu đồng. Thực tế, Ciaz không nhận được nhiều tình cảm của người tiêu dùng là bởi thiết kế có phần cổ lỗ sĩ và ít trang bị. Dù đứng chung phân khúc với Toyota Innova nhưng Avanza lại khó lòng thành công được như "đàn anh" cùng nhà. Avanza được nhập khẩu từ Indonesia nhưng lại có lượng trang bị kém nổi bật, vậy nên chiếc xe này liên tục lọt vào top xe ế nhất thị trường chỉ với 308 xe sau 5 tháng đầu 2019, khác xa so với kỳ vọng của Toyota Việt Nam. Đứng thứ 8 trong top xe ế nhất sau 5 tháng vừa qua là Toyota Land Cruiser Prado với doanh số 327 chiếc bán ra. Hiện tại Land Cruiser Prado tại Việt Nam chỉ bán ra với duy nhất 1 phiên bản giá 2,34 tỷ đồng. Thực tế, Toyota Land Cruiser Prado và Land Cruiser thường hay được Toyota Việt Nam gộp chung doanh số thay vì tách ra. Dù nhận được khá nhiều ưu đãi từ cả nhà sản xuất lẫn đại lý, nhưng Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam vẫn khó lòng khởi sắc doanh số. Trong 5 tháng vừa qua, chiếc xe Nhật bán được 339 chiếc trên toàn thị trường. Được biết, Mitsubishi Pajero Sport được bán ra với 6 phiên bản, giá từ 980,5 đến 1,250 triệu đồng. Đứng thứ 10 trong danh sách xe ế nhất là Mitsubishi Mirage với doanh số 352 xe. Đây được xem là mẫu xe cỡ B giá rẻ nhất hiện nay, thậm chí còn thấp hơn một số xe hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning... Hiện tại, mẫu xe cỡ nhỏ đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính, giá từ 350 - 495 triệu đồng. Video: Loạt xe Mitsubishi ế nhất tại Việt Nam.

Đứng đầu danh sách xe ôtô ế nhất Việt Nam trong 5 tháng đầu 2019 là Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này vừa tiến hành nâng cấp vào đầu tháng 4/2019 với nhiều trang bị mới, nhưng đồng thời cũng khiến giá xe tăng lên tới 333 triệu đồng. Dù vậy, so với doanh số 45 xe của tháng 5 cũng là một sự tăng trưởng tương đối tốt với một mẫu SUV hạng sang. Một mẫu hạng sang khác của Toyota là Alphard, với bán ra 44 chiếc bản ra sau 5 tháng. Nguyên nhân chính khiến mẫu MPV này không ăn khách so với các đối thủ cùng phân khúc bởi giá bán quá cao, tới 4,038 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu MU-X khó lòng có thể ngoi lên trong phân khúc bởi "đối thủ" Toyota Fortuner áp đảo quá mạnh. Với tổng mức tiêu thụ 171 chiếc trong 5 tháng được xem là vô cùng xuất sắc với mẫu xe nhập này. Thêm một chiếc Isuzu nữa nằm trong top xe ôtô ế nhất Việt Nam, đó là chiếc bán tải D-Max. Cụ thể, trong 5 tháng chiếc xe bán tải Nhật nhập khẩu này chỉ bán được 204 chiếc, thực tế doanh số này tương đối khả quan bởi hiện tại mức thuế của dòng xe này đã tăng và sức ép từ các đối thủ mạnh hơn lại vô cùng lớn. Kia Optima - một gương mặt quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong top xe ế với 278 xe bán ra sau gần nửa năm. Được biết, Optima vừa cập nhật phiên bản mới vào tháng 4/2019 vừa qua với khá nhiều cải tiến. Dự tính, doanh số của Optima sắp tới sẽ khởi sắc hơn so với thời gian trước. Tiếp tục là một gương mặt thân quen nữa, Suzuki Ciaz lại xuất hiện trong top xe ế với doanh số 292 chiếc bán ra. Mẫu xe Nhật hiện đang bán ra với nước ta với chỉ duy nhất 1 phiên bản với giá 499 triệu đồng. Thực tế, Ciaz không nhận được nhiều tình cảm của người tiêu dùng là bởi thiết kế có phần cổ lỗ sĩ và ít trang bị. Dù đứng chung phân khúc với Toyota Innova nhưng Avanza lại khó lòng thành công được như "đàn anh" cùng nhà. Avanza được nhập khẩu từ Indonesia nhưng lại có lượng trang bị kém nổi bật, vậy nên chiếc xe này liên tục lọt vào top xe ế nhất thị trường chỉ với 308 xe sau 5 tháng đầu 2019, khác xa so với kỳ vọng của Toyota Việt Nam. Đứng thứ 8 trong top xe ế nhất sau 5 tháng vừa qua là Toyota Land Cruiser Prado với doanh số 327 chiếc bán ra. Hiện tại Land Cruiser Prado tại Việt Nam chỉ bán ra với duy nhất 1 phiên bản giá 2,34 tỷ đồng. Thực tế, Toyota Land Cruiser Prado và Land Cruiser thường hay được Toyota Việt Nam gộp chung doanh số thay vì tách ra. Dù nhận được khá nhiều ưu đãi từ cả nhà sản xuất lẫn đại lý, nhưng Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam vẫn khó lòng khởi sắc doanh số. Trong 5 tháng vừa qua, chiếc xe Nhật bán được 339 chiếc trên toàn thị trường. Được biết, Mitsubishi Pajero Sport được bán ra với 6 phiên bản, giá từ 980,5 đến 1,250 triệu đồng. Đứng thứ 10 trong danh sách xe ế nhất là Mitsubishi Mirage với doanh số 352 xe. Đây được xem là mẫu xe cỡ B giá rẻ nhất hiện nay, thậm chí còn thấp hơn một số xe hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning... Hiện tại, mẫu xe cỡ nhỏ đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính, giá từ 350 - 495 triệu đồng. Video: Loạt xe Mitsubishi ế nhất tại Việt Nam.