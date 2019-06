Loạt smartphone giảm giá hàng triệu đồng cuối tháng 6

Đầu tiên trong loạt smartphone giảm giá là chiếc Galaxy S10 Plus phiên bản gốm chính hãng đang được giảm 10 triệu đồng, còn 24 triệu đồng. Chương trình được áp dụng tại một hệ thống lớn. So với bản thường, Galaxy S10 Plus gốm mang đến cảm giác cao cấp hơn khi cầm nắm. Máy còn được trang bị dung lượng RAM 12 GB và bộ nhớ 1 TB. Các thông số còn lại vẫn giống như Galaxy S10 Plus bản thường. Huawei P30 Pro cũng được điều chỉnh giá. Theo đó, model này đang được giảm 3 triệu đồng, còn 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại nhiều cửa hàng từ ngày 24-30/6. Máy cho khả năng chụp ảnh tốt với hệ thống 3 camera phía sau, gồm 40 MP, 20 MP và 8 MP. iPhone XR chính hãng đang được bán với giá 19 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống lớn. Máy sở hữu thiết kế mặt lưng nhiều màu sắc cùng hiệu năng mạnh mẽ với con chip A12. Tuy nhiên, điểm hạn chế của máy là độ phân giải màn hình dừng lại ở HD, thiết bị này cũng chỉ có camera đơn. Oppo R17 Pro chính hãng được giảm 3 triệu đồng, còn 14 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống. Điểm mạnh của model này đến từ camera selfie có độ phân giải 25 MP, tích hợp nhiều chế độ làm đẹp. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu 3 camera sau, mang đến khả năng chụp đêm khá tốt. Nokia 8.1 chính hãng giảm 1,2 triệu đồng, còn 6,7 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại các hệ thống nhỏ. Máy có kích thước màn hình 6,18 inch, cho độ sáng cao, trong trẻo cùng góc nhìn rộng. Model này trang bị camera kép dùng ống kính Zeiss, cho chất lượng hình ảnh cao, hỗ trợ chụp xóa phông. Nokia 8.1 chạy trên nền Android 9.0 và nằm trong dự án Android One nên sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm nhanh chóng. Điểm yếu của model này đến từ viền màn hình khuyết đỉnh khá dày.Honor 10 Lite giảm giá 1,3 triệu đồng, còn 5,3 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại các hệ thống lớn. Đây là smartphone đầu tiên của Honor được trang bị camera selfie có độ phân giải lớn 32 MP, tích hợp tính năng làm đẹp nhiều cấp độ. Model này sở hữu hệ thống 3 camera sau, bao gồm 24 MP, 2 MP và 8 MP cho khả năng chụp ảnh khá tốt. Nhược điểm của model này đến từ mặt lưng nhựa, cho cảm giác cầm nắm không thật sự cứng cáp.

Đầu tiên trong loạt smartphone giảm giá là chiếc Galaxy S10 Plus phiên bản gốm chính hãng đang được giảm 10 triệu đồng, còn 24 triệu đồng. Chương trình được áp dụng tại một hệ thống lớn. So với bản thường, Galaxy S10 Plus gốm mang đến cảm giác cao cấp hơn khi cầm nắm. Máy còn được trang bị dung lượng RAM 12 GB và bộ nhớ 1 TB. Các thông số còn lại vẫn giống như Galaxy S10 Plus bản thường. Huawei P30 Pro cũng được điều chỉnh giá. Theo đó, model này đang được giảm 3 triệu đồng, còn 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại nhiều cửa hàng từ ngày 24-30/6. Máy cho khả năng chụp ảnh tốt với hệ thống 3 camera phía sau, gồm 40 MP, 20 MP và 8 MP. iPhone XR chính hãng đang được bán với giá 19 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống lớn. Máy sở hữu thiết kế mặt lưng nhiều màu sắc cùng hiệu năng mạnh mẽ với con chip A12. Tuy nhiên, điểm hạn chế của máy là độ phân giải màn hình dừng lại ở HD, thiết bị này cũng chỉ có camera đơn. Oppo R17 Pro chính hãng được giảm 3 triệu đồng, còn 14 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại một số hệ thống. Điểm mạnh của model này đến từ camera selfie có độ phân giải 25 MP, tích hợp nhiều chế độ làm đẹp. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu 3 camera sau, mang đến khả năng chụp đêm khá tốt. Nokia 8.1 chính hãng giảm 1,2 triệu đồng, còn 6,7 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại các hệ thống nhỏ. Máy có kích thước màn hình 6,18 inch, cho độ sáng cao, trong trẻo cùng góc nhìn rộng. Model này trang bị camera kép dùng ống kính Zeiss, cho chất lượng hình ảnh cao, hỗ trợ chụp xóa phông. Nokia 8.1 chạy trên nền Android 9.0 và nằm trong dự án Android One nên sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm nhanh chóng. Điểm yếu của model này đến từ viền màn hình khuyết đỉnh khá dày. Honor 10 Lite giảm giá 1,3 triệu đồng, còn 5,3 triệu đồng. Chương trình áp dụng tại các hệ thống lớn. Đây là smartphone đầu tiên của Honor được trang bị camera selfie có độ phân giải lớn 32 MP, tích hợp tính năng làm đẹp nhiều cấp độ. Model này sở hữu hệ thống 3 camera sau, bao gồm 24 MP, 2 MP và 8 MP cho khả năng chụp ảnh khá tốt. Nhược điểm của model này đến từ mặt lưng nhựa, cho cảm giác cầm nắm không thật sự cứng cáp.