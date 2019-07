Lightyear ONE - Xe hơi năng lượng mặt trời chạy được 725km

Việc sử dụng năng lượng mặt trời lấy từ các tấm pin đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên sử dụng nguyên lý này để cung cấp năng lượng cho xe hơi thì ít người thực hiện vì vướng phải nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, nhất là khả năng tích trữ điện năng. Mới đây, một công ty Hà Lan đã cho ra mắt mẫu xe ôtô điện Lightyear One chạy bằng năng lượng mặt trời Với chiếc xe ôtô điện Lightyear ONE, theo cách mà nhà sản xuất Lightyear tại Hà Lan mô tả, "Chúng tôi bắt tay với ánh mặt trời để làm nên những chiếc xe hơi tốt hơn". Chiếc Lightyear One cũng được xem là chiếc xe hơi chạy năng lượng mặt trời có tầm hoạt động xa đầu tiên Thế giới". Lightyear được thành lập bởi các cựu sinh viên khoa cơ khí của trường đại học TU Eindhoven, những người đã chiến thắng cuộc thi chế tạo xe sử dụng năng lượng mặt trời của Bridgestone tổ chức năm 2013 "World Solar Challenge in the Cruiser class". Dự án về mẫu xe xe sử dụng năng lượng mặt trời có tên "The One" khởi động năm 2014. Ý tưởng chế tạo mẫu xe này đã có rất lâu nhưng khó khăn trong việc gọi vốn đã khiến Lightyear gặp khó khăn. Mới đây, sau khi được tài trợ từ chương trình nghiên cứu và đổi mới của Liên minh Châu Âu Horizon 2020, dự án The One chính thức khởi động trở lại và những hình ảnh cũng như thông số về mẫu xe Lightyear One được công bố. Theo đó, chiếc ôtô điện Lightyear One mới được thiết kế kiểu fastback 5 chỗ, với nắp ca-pô, nóc xe được phủ những tấm pin mặt trời. Xe có kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) tương ứng (5057 x 1898 x 1426)mm. Thiết kế xe tối ưu khí động học, giúp tăng quãng đường di chuyển. Cũng giống như những mẫu xe điện khác, chiếc One cũng được trang bị bộ pin và cơ cấu sạc điện gồm bộ sạc AC 3 pha 22kW và sạc nhanh DC lên đến 60kW. Thông qua bộ sạc nhanh, xe có thể sạc năng lượng cho quãng đường di chuyển 570km trong vòng một giờ và với bộ sạc thường có sạc năng lượng đủ để di chuyển 350km khi để qua đêm. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh gồm 4 động cơ điện đặt ở mỗi bánh cho khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 10 giây. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là khả năng tự sạc điện, thông qua những tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc và mui xe. Theo nhà sản xuất, sau khi sạc đầy xe có thể di chuyển quãng đường 725km (theo chuẩn WLTP). Khi xe di chuyển ở tốc độ từ 12 km/h trở lên hệ thống tự sạc sẽ hoạt động. Ngoài ra tùy thuộc vào nơi bạn lái xe và cách thức lái xe, chiếc xe có thể cho quãng dường di chuyển xa hơn. Theo thống kê số giờ nắng trong ngày sẽ thay đổi vào mỗi mùa, và những vùng địa lý nhất định. Hiện tại, Lightyear đã bất đầu nhận đơn đặt hàng của mẫu xe này. Giá xe điện Lightyear One được bán ra khoảng 119.000 euro (tương đương 3,1 tỷ đồng). Dự kiến mẫu xe này sẽ được lăn bánh vào năm 2021. Video: Lightyear ONE - Xe hơi năng lượng mặt trời.

