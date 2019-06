Lái xe ôtô như thế nào để tiết kiệm nhiên liệu?

Lái xe ôtô tiết kiệm nhiên liệu nên chú ý tránh lái tốc độ cao trên những con đường gồ ghề, gập ghềnh. Trên đường cao tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe đi ở tốc độ dưới 100 km/h và trên 100km/h là rất khác nhau, có thể chênh nhau 10% hoặc hơn tùy từng loại xe. Thay vì việc liên tục đứng khựng và tăng tốc đột ngột, đặc biệt ở những đoạn đèn giao thông, người lái nên ước lượng khoảng cách với đèn đỏ và lưu lượng người tham gia giao thông đằng trước để xe giữ được vận tốc đều. Tuy nhiên, không phải cứ vận tốc thấp là có thể tiết kiệm xăng. Giữ cho lốp xe trong tình trạng đủ hơi là một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đó là cách để đảm bảo an toàn tính mạng cho người sử dụng xe bởi lốp xe non. Bơm cho lốp xe đạt đến ngưỡng tối đa theo đề nghị của nhà sản xuất. Các lái xe nên kiểm tra ít nhất một tháng một lần. Nếu có hiện tượng yếu hơi thì phải bơm ngay không nên chần chừ. Trước khi cho xe lăn bánh trên đường, cần sử dụng máy đo áp suất kỹ thuật số để kiểm tra độ căng. Lốp no hơi sẽ vừa giúp cho xe chạy êm ái lại vừa vận hành tối ưu. Khi chiếc xe dừng lại hoặc tạm ngừng hoạt động thì nên tắt động cơ để nhằm giảm hao phí nhiên liệu vô ích. Tránh việc hâm nóng động cơ quá lâu và tránh việc để động cơ chạy một cách nhàn rỗi. Nhiều người có thói quen dừng đèn đỏ vẫn để máy nổ, tuy nhiên nếu đèn đỏ kéo dài trên 30 giây bạn nên tắt máy để không bị lãng phí nhiên liệu. Nếu như thời tiết dễ chịu, người sử dụng nên tắt điều hòa. Việc này sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng cho xe. Điều hoà không khí có thể tiêu tốn 10% nhiên liệu. Tuy nhiên, ở tốc độ trên 80km/h sử dụng điều hoà không khí tốt hơn cho việc mở một cửa sổ. Một cách nữa đó là bạn sử dụng phim cách nhiệt để làm cho nhiệt độ vào trong xe thông qua đường cửa kính được giảm bớt, khi đó thì máy lạnh bạn sẽ sử dụng ở mức cao hơn nên cũng sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tình trạng bộ lọc không khí trong xe bị nghẽn sẽ gây tốn nhiên liệu ôtô. Theo tính toán của chuyên gia, nếu bộ lọc bị tắc làm tốn 10% nhiên liệu. Bộ lọc khí rất dễ tháo rời. Hãy vệ sinh và phơi dưới ánh nắng mặt trời, nếu không thấy ánh sáng xuyên qua nó thì có nghĩa là cần phải thay bộ lọc mới. Nếu bộ lọc bị nghẽn nhiều lần nên thay bộ lọc mới để đảm bảo cho quá trình lọc không khí được thông suốt và tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều người vẫn còn có thói quen đạp mạnh chân ga nhằm tăng tốc đột ngột cho chiếc xe, đồng thời trước khi đỗ xe vẫn giữ ở tốc độ cao rồi phanh đột ngột. Điều này có thể mang lại cảm giác mạnh cho người lái, tuy nhiên nó cũng chính là thủ phạm “móc” khỏi túi tiền của bạn một khoản nho nhỏ khi cộng dồn lại. Cruise control là một hệ thống kiểm soát vận tốc tự động. Ví dụ, khi cài đặt ở tốc độ 112km/h trên đường cao tốc, máy tính sẽ tính toán và điều chỉnh van tiết lưu để duy trì tốc độ ấy, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Hiệu quả hơn nữa là hệ thống Adaptive Cruise, sử dụng ra-đa để giữ khoảng cách với xe đằng sau và đằng trước. Trước khi bắt đầu đi đâu, lái xe nên tính toán trước lịch trình sẽ đi, thời gian đi để tránh tình trạng lòng vòng, nhầm đường hay lạc đường gây ra nhiều điều phiền toái hoặc tốn nhiên liệu. Nếu không cần thiết trong hành trình không nên mang nhiều đồ đạc, chỉ mang theo những thứ cần thiết. Những thứ không cần thiết không nên đưa lên xe. Bởi vì, cứ 50 kg hành lý sẽ tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu và gây lãng phí nhiên liệu một cách không cần thiết. Mua xăng vào sáng sớm hoặc chiều tối, đây là thời điểm xăng đặc nhất. Không nên đổ quá đầy làm cho xăng bị rò ra ngoài gây nguy hiểm. Video: Những kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

Lái xe ôtô tiết kiệm nhiên liệu nên chú ý tránh lái tốc độ cao trên những con đường gồ ghề, gập ghềnh. Trên đường cao tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe đi ở tốc độ dưới 100 km/h và trên 100km/h là rất khác nhau, có thể chênh nhau 10% hoặc hơn tùy từng loại xe. Thay vì việc liên tục đứng khựng và tăng tốc đột ngột, đặc biệt ở những đoạn đèn giao thông, người lái nên ước lượng khoảng cách với đèn đỏ và lưu lượng người tham gia giao thông đằng trước để xe giữ được vận tốc đều. Tuy nhiên, không phải cứ vận tốc thấp là có thể tiết kiệm xăng. Giữ cho lốp xe trong tình trạng đủ hơi là một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đó là cách để đảm bảo an toàn tính mạng cho người sử dụng xe bởi lốp xe non. Bơm cho lốp xe đạt đến ngưỡng tối đa theo đề nghị của nhà sản xuất. Các lái xe nên kiểm tra ít nhất một tháng một lần. Nếu có hiện tượng yếu hơi thì phải bơm ngay không nên chần chừ. Trước khi cho xe lăn bánh trên đường, cần sử dụng máy đo áp suất kỹ thuật số để kiểm tra độ căng. Lốp no hơi sẽ vừa giúp cho xe chạy êm ái lại vừa vận hành tối ưu. Khi chiếc xe dừng lại hoặc tạm ngừng hoạt động thì nên tắt động cơ để nhằm giảm hao phí nhiên liệu vô ích. Tránh việc hâm nóng động cơ quá lâu và tránh việc để động cơ chạy một cách nhàn rỗi. Nhiều người có thói quen dừng đèn đỏ vẫn để máy nổ, tuy nhiên nếu đèn đỏ kéo dài trên 30 giây bạn nên tắt máy để không bị lãng phí nhiên liệu . Nếu như thời tiết dễ chịu, người sử dụng nên tắt điều hòa. Việc này sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng cho xe. Điều hoà không khí có thể tiêu tốn 10% nhiên liệu. Tuy nhiên, ở tốc độ trên 80km/h sử dụng điều hoà không khí tốt hơn cho việc mở một cửa sổ. Một cách nữa đó là bạn sử dụng phim cách nhiệt để làm cho nhiệt độ vào trong xe thông qua đường cửa kính được giảm bớt, khi đó thì máy lạnh bạn sẽ sử dụng ở mức cao hơn nên cũng sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tình trạng bộ lọc không khí trong xe bị nghẽn sẽ gây tốn nhiên liệu ôtô. Theo tính toán của chuyên gia, nếu bộ lọc bị tắc làm tốn 10% nhiên liệu. Bộ lọc khí rất dễ tháo rời. Hãy vệ sinh và phơi dưới ánh nắng mặt trời, nếu không thấy ánh sáng xuyên qua nó thì có nghĩa là cần phải thay bộ lọc mới. Nếu bộ lọc bị nghẽn nhiều lần nên thay bộ lọc mới để đảm bảo cho quá trình lọc không khí được thông suốt và tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều người vẫn còn có thói quen đạp mạnh chân ga nhằm tăng tốc đột ngột cho chiếc xe, đồng thời trước khi đỗ xe vẫn giữ ở tốc độ cao rồi phanh đột ngột. Điều này có thể mang lại cảm giác mạnh cho người lái, tuy nhiên nó cũng chính là thủ phạm “móc” khỏi túi tiền của bạn một khoản nho nhỏ khi cộng dồn lại. Cruise control là một hệ thống kiểm soát vận tốc tự động. Ví dụ, khi cài đặt ở tốc độ 112km/h trên đường cao tốc, máy tính sẽ tính toán và điều chỉnh van tiết lưu để duy trì tốc độ ấy, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Hiệu quả hơn nữa là hệ thống Adaptive Cruise, sử dụng ra-đa để giữ khoảng cách với xe đằng sau và đằng trước. Trước khi bắt đầu đi đâu, lái xe nên tính toán trước lịch trình sẽ đi, thời gian đi để tránh tình trạng lòng vòng, nhầm đường hay lạc đường gây ra nhiều điều phiền toái hoặc tốn nhiên liệu. Nếu không cần thiết trong hành trình không nên mang nhiều đồ đạc, chỉ mang theo những thứ cần thiết. Những thứ không cần thiết không nên đưa lên xe. Bởi vì, cứ 50 kg hành lý sẽ tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu và gây lãng phí nhiên liệu một cách không cần thiết. Mua xăng vào sáng sớm hoặc chiều tối, đây là thời điểm xăng đặc nhất. Không nên đổ quá đầy làm cho xăng bị rò ra ngoài gây nguy hiểm. Video: Những kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu.