Kia Seltos 2020 bản Hàn Quốc bán ra dưới 400 triệu đồng

Mới đây, hãng Kia đã công bố giá bán chính thức của Seltos 2020 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Mẫu xe Kia Seltos 2020 mới được xem là đối thủ cạnh tranh của Honda HR-V, Mazda CX-3 hay Hyundai Kona. Kia Seltos hoàn toàn mới sở hữu chiều dài 4.375 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.615 mm hoặc 1.600 mm nếu không có giá nóc và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Với kích thước này, Kia Seltos 2020 lớn hơn một chút so với hai "người đồng hương" Hyundai Kona hay SsangYong Tivoli. Về thiết kế, Kia Seltos 2020 tại Hàn Quốc không có gì khác biệt so với xe đã ra mắt Ấn Độ vào hôm 20/6. Bên ngoài, Kia Seltos 2020 tại Hàn Quốc được trang bị lưới tản nhiệt "miệng hùm" đặc trưng, đèn pha LED với đèn báo rẽ đa lớp 3D bên dưới, đèn sương mù LED, bộ vành hợp kim 18 inch, đèn hậu LED và tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Tương tự như vậy, nội thất của Kia Seltos 2020 tại Hàn Quốc cũng có thiết kế giống xe ở Ấn Độ. Hãng Kia đã đưa những trang bị khá ấn tượng vào bên trong mẫu SUV cỡ B giá rẻ này như màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái, camera 360 độ, ghế sưởi/thông khí, sạc điện thoại thông minh không dây hay dàn âm thanh Bose 8 loa. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia Seltos 2020 có 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Cả hai động cơ sẽ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Điều thú vị là Kia Seltos 2020 tại Hàn Quốc sẽ có hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn. Đây là trang bị đã bị cắt khỏi Kia Seltos 2020 ở Ấn Độ. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái là Normal, Sport và Eco. Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ và hiện đại, từ cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ bám theo làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo ngủ gật đến hỗ trợ đèn pha.Giá xe Kia Seltos 2020 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc sẽ khởi điểm từ 19,3 triệu Won (khoảng 389 triệu đồng). Hiện hãng Kia đã nhận đặt cọc của khách hàng muốn mua Seltos mới. Đến tháng 7 tới, Kia Seltos 2020 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường này. Trong khi đó, khách hàng tại Ấn Độ phải chờ đến tháng 8/2019. Trong sự kiện ra mắt Kia Seltos 2020 ở Ấn Độ, hãng Kia đã khẳng định đây là xe toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Seltos 2020 có về Việt Nam trong tương lai hay không. Hiện Kia vẫn chưa có mẫu SUV cỡ B nào tại thị trường giàu tiềm năng như Việt Nam. Video: Chinh thức ra mắt Kia Seltos 2020 hoàn toàn mới.

