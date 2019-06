Kawasaki ZX-6R mới giá 299 triệu tại châu Âu về Việt Nam

Mẫu xe môtô Kawasaki ZX-6R là một trong những chiếc sportbike tầm trung được tạo ra nhằm cạnh tranh trong dòng xe 600cc, dòng xe được các hãng gọi là bản sao của những chiếc siêu xe trường đua. Ví dụ như Honda CBR600 và Yamaha YZF-R6 là các đối thủ đáng gờm của chiếc xe này. Kawasaki ZX-6R 2019 mới đây đã được công ty Motorrock phân phối chính thức tại Việt Nam với phiên bản mới nhất. Xe được nhập trực tiếp từ châu Âu cùng với 2 màu sơn là Metalic Black và KRT (Kawasaki Racing Team) là màu sơn đặc trưng của đội đua nhà Kawasaki. Về thiết kế, có thể thấy Kawasaki ZX-6R 2019 mang rất nhiều âm hưởng đến từ các đàn anh và không thua kém cạnh gì so với Kawasaki ZX-10R, một mẫu xe Sportbike 1000cc cũng rất hiếm người chơi tại Việt Nam. Mang DNA của những "người anh em" Ninja, xe sở hữu các đèn chiếu sáng và tín hiệu với thiết kế tương tự. Tuy nhiên trên Ninja ZX-6R mới này, đèn pha trước đã được Kawasaki nâng cấp lên công nghệ LED, trong khi quây gió 2 bên nhiều khe hơn và bình xăng 17 lít lớn, góc cạnh hơn. Ngay cả bảng đồng hồ của xe cũng được thiết kế gần như y hệt "đàn em" Ninja 400, chỉ khác màu giao diện và có thêm khu vực hiển thị chế độ lái. ZX-6R 2019 có trọng lượng ướt 196kg và sở hữu chiều cao yên 830mm. Yên sau của xe được bố trí tinh gọn đồng thời phần đuôi xe cũng được vuốt cao lên tạo dáng ngồi thể thao nhất có thể y như style của những siêu môtô đua GP. Cụm đèn hậu thiết kế tách rời với xi nhan được hạ thấp. Ở phía trước, Kawasaki đã trang bị cho ZX-6R dàn phuộc USD đường kính ti trong 41mm Showa SFF-BP với khả năng điều chỉnh được hoàn toàn các thông số như độ cứng, độ nảy và tải trọng. Tương tự, phuộc sau cũng điều chỉnh toàn phần, nhưng là loại monoshock với điểm kết nối dưới gắp Uni Trak do Kawasaki thiết kế. Hệ thống phanh của xe không có sự cải tiến rõ rệt khi vẫn sử dụng cặp heo trước Nissin 4 piston đối xứng, kẹp các đĩa đường kính 310mm đi kèm chống bó cứng bộ ABS thông minh KIBS với các chế độ sức mạnh khác nhau. Phía dưới là bộ ống xả của xe cũng đã được làm mới. ZX-6R 2019 sẽ vẫn sử dụng cỗ máy 4 xy lanh 636 phân khối được ưa thích của Kawasaki, công suất tối đa 136PS, mô-men xoắn 70,8Nm và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ngoài ra, xe cũng sẽ được tich hợp bộ sang số nhanh Quick-Shifter, Slipper Clutch và bình điện 12V cỡ lớn cho khả năng lắp đặt thêm các thiết bị điện hỗ trợ khác. Kawasaki ZX-6R 2019 cũng được bổ sung khá nhiều so với trước. Đầu tiên, hỗ trợ kiểm soát động cơ nay có thêm hệ thống điều khiển lực kéo KTRC với 3 chế độ lái khác nhau và bộ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Tay côn xe cũng nhẹ hơn do có trợ lực, trong khi hộp số 6 cấp có tỷ số truyền được sắp xếp lại để tạo cảm giác "bốc" hơn ở các số thấp và bổ sung hệ thống sang số nhanh chiều lên.Giá xe Kawasaki ZX-6R 2019 hiện tại chưa được tiết lộ chính thức, nó được công ty nhập khẩu Samoco nhập chính ngạnh về Việt Nam với 2 màu KRT và Metalic Black. Tại thị trường châu Âu, Kawasaki ZX-6R 2019 bán ra khởi điểm từ 10.999 USD (tương đương 256,4 triệu đồng). Video: Chi tiết Kawasaki ZX-6R mới chính hãng tại Việt Nam.

Mẫu xe môtô Kawasaki ZX-6R là một trong những chiếc sportbike tầm trung được tạo ra nhằm cạnh tranh trong dòng xe 600cc, dòng xe được các hãng gọi là bản sao của những chiếc siêu xe trường đua. Ví dụ như Honda CBR600 và Yamaha YZF-R6 là các đối thủ đáng gờm của chiếc xe này. Kawasaki ZX-6R 2019 mới đây đã được công ty Motorrock phân phối chính thức tại Việt Nam với phiên bản mới nhất. Xe được nhập trực tiếp từ châu Âu cùng với 2 màu sơn là Metalic Black và KRT (Kawasaki Racing Team) là màu sơn đặc trưng của đội đua nhà Kawasaki. Về thiết kế, có thể thấy Kawasaki ZX-6R 2019 mang rất nhiều âm hưởng đến từ các đàn anh và không thua kém cạnh gì so với Kawasaki ZX-10R, một mẫu xe Sportbike 1000cc cũng rất hiếm người chơi tại Việt Nam. Mang DNA của những "người anh em" Ninja, xe sở hữu các đèn chiếu sáng và tín hiệu với thiết kế tương tự. Tuy nhiên trên Ninja ZX-6R mới này, đèn pha trước đã được Kawasaki nâng cấp lên công nghệ LED, trong khi quây gió 2 bên nhiều khe hơn và bình xăng 17 lít lớn, góc cạnh hơn. Ngay cả bảng đồng hồ của xe cũng được thiết kế gần như y hệt "đàn em" Ninja 400, chỉ khác màu giao diện và có thêm khu vực hiển thị chế độ lái. ZX-6R 2019 có trọng lượng ướt 196kg và sở hữu chiều cao yên 830mm. Yên sau của xe được bố trí tinh gọn đồng thời phần đuôi xe cũng được vuốt cao lên tạo dáng ngồi thể thao nhất có thể y như style của những siêu môtô đua GP. Cụm đèn hậu thiết kế tách rời với xi nhan được hạ thấp. Ở phía trước, Kawasaki đã trang bị cho ZX-6R dàn phuộc USD đường kính ti trong 41mm Showa SFF-BP với khả năng điều chỉnh được hoàn toàn các thông số như độ cứng, độ nảy và tải trọng. Tương tự, phuộc sau cũng điều chỉnh toàn phần, nhưng là loại monoshock với điểm kết nối dưới gắp Uni Trak do Kawasaki thiết kế. Hệ thống phanh của xe không có sự cải tiến rõ rệt khi vẫn sử dụng cặp heo trước Nissin 4 piston đối xứng, kẹp các đĩa đường kính 310mm đi kèm chống bó cứng bộ ABS thông minh KIBS với các chế độ sức mạnh khác nhau. Phía dưới là bộ ống xả của xe cũng đã được làm mới. ZX-6R 2019 sẽ vẫn sử dụng cỗ máy 4 xy lanh 636 phân khối được ưa thích của Kawasaki, công suất tối đa 136PS, mô-men xoắn 70,8Nm và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ngoài ra, xe cũng sẽ được tich hợp bộ sang số nhanh Quick-Shifter, Slipper Clutch và bình điện 12V cỡ lớn cho khả năng lắp đặt thêm các thiết bị điện hỗ trợ khác. Kawasaki ZX-6R 2019 cũng được bổ sung khá nhiều so với trước. Đầu tiên, hỗ trợ kiểm soát động cơ nay có thêm hệ thống điều khiển lực kéo KTRC với 3 chế độ lái khác nhau và bộ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Tay côn xe cũng nhẹ hơn do có trợ lực, trong khi hộp số 6 cấp có tỷ số truyền được sắp xếp lại để tạo cảm giác "bốc" hơn ở các số thấp và bổ sung hệ thống sang số nhanh chiều lên. Giá xe Kawasaki ZX-6R 2019 hiện tại chưa được tiết lộ chính thức, nó được công ty nhập khẩu Samoco nhập chính ngạnh về Việt Nam với 2 màu KRT và Metalic Black. Tại thị trường châu Âu, Kawasaki ZX-6R 2019 bán ra khởi điểm từ 10.999 USD (tương đương 256,4 triệu đồng). Video: Chi tiết Kawasaki ZX-6R mới chính hãng tại Việt Nam.